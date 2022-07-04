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Eline dalları alan yangına koştu

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Karpaz-İskele Anayolu kenarında başlayan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin etkin mücadelesiyle söndürüldü

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Eline dalları alan yangına koştu
Mehmetçik Çayırova anayolunun kenarında yangın meydana geldi.
Dün saat 12.00 sularında Mehmetçik Çayırova arasında anayolun kenarında yüksek ihtimalle sigara izmariti atılması sonucu küçük çaplı bir yangın başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ellerine dalları alıp yangına müdahale etti. Yakın çevredeki traktörler ve itfaiyenin gelmesiyle felaket önlendi.
Yangın anayoldan yaklaşık 400 metre kadar ilerledi ancak yayılması oradan geçen vatandaşlar tarafından yavaşlatıldı.
 
 
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