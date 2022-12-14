Elektronik sigarayla ilgili kötü haber

Yapılan bir araştırmaya göre, elektronik sigaraların insanların normal sigara içmeyi bırakmalarına yardımcı olmadığı ortaya çıktı

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, kullanıcılarının e-sigara kullanmayı bırakma olasılığının geleneksel sigara ürünlerine göre daha fazla olduğu bulundu.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, düzenli olarak hem sigara hem de elektronik sigara kullanan 545 kişiden veri topladı. Beş yıl sonra yarısından fazlasının e-sigarayı bıraktığını, sigarayı ise sadece üçte birinin bıraktığını gördüler.

E-sigaralar genellikle sigara kullanıcılarının bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olduğu iddiasıyla pazarlanırken sigaradan uzaklaşmak için “daha güvenli” bir geçiş olarak görülüyor. Ancak bu çalışma, her iki cihazı da kullanan kişilerin genellikle uzun süre sigara içmeye devam edeceğini ortaya koydu.

HAKKINDAKİ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Özellikle gençler arasında son on yılda popülerlik kazanan cihazların önde gelen üreticilerinden biri olan Juul Labs, geçen hafta ürünlerini çocuklara yönelik pazarladığı iddiasıyla açılan 5.000 davayı sonuçlandırmak için 1.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bulgularını bugün BMJ’de yayınlayan araştırmacılar, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin yıllık Tütün ve Sağlık Nüfus Değerlendirmesi anketinden veri topladılar.

Çalışma, sigara ve elektronik sigara gibi tütün ürünleri kullanımlarını tartışmak ve genel sağlıklarını ölçmek için her yıl iletişim kurulan 49.000 Amerikalıdan oluşan bir havuz kullanıyor.

Çalışma, elektronik sigara endüstrisinin, ürünlerinin bir kişinin sigarayı bırakmasına yardımcı olacak araçlar olduğu iddialarını çürüttü.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ekim verilerine göre yaklaşık 2,6 milyon ABD’li gencin e-sigara kullandığını tahmin ediyor.