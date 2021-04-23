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Elektronik bileklikte ilk ihlal

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Türkiye’den ülkemize gelen Büşra Topan Yaldızsal, farklı bir konutta izole olacağına dair beyanda bulunmasına rağmen konut değiştirip kayınvalidesinin evine gitti. Şahsın ihlali, elektronik bileklik sistemiyle tespit edilerek polise bildirildi. Yaldızsal, 22 bin TL ceza ödeyecek

Elektronik bileklikte ilk ihlal
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Geçtiğimiz haftalarda ev karantinası kapsamında devreye giren “elektronik bileklik” uygulamasında ilk ihlal yaşandı… Bursa-İstanbul-Ercan uçuşuyla ülkemize gelen şahsın ihlali, sistem tarafından tespit edilerek polise bildirildi.
Elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemi, önceki gün bir ihlal konusunda alarm verdi.
Kıbrıspostasına göre ülkemize 21 Nisan tarihinde, "12 yaşından küçük çocukların ve ebeveynlerinin evde karantina şartı" kapsamında gelen, izole bir şekilde farklı bir konutta ya da odaya kapanarak kendilerini izole edeceklerine dair beyanda bulunmalarına rağmen Büşra Topan Yaldızsal isimli kişi, hem konut değiştirdi hem de bu durumu kişisel sosyal medya hesabından anlattı.
“Kayınvalidesinin” evine giderek takipçilerine instagram hesabından paylaşımlar da yapmaktan çekinmeyen şahsın ihlali, takip sistemi tarafından tespit edilerek polisin bilgisine getirildi.
Söz konusu şahsa, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ncı maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Sağlık Bakanlığınca imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler." şeklindeki ilgili yasa gereğince aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarında idari para cezası verildi.
Öte yandan yine yasa gereğince söz konusu kişi, Bakanlığın belirlediği merkezi karantinaya yerleştirildi.
 
 
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