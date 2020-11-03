Elektronik bileklikler denemede

Hafta sonu temaslı 35 kişiye elektronik bileklik takılarak ev karantinasına geçirildi. Dün ülkeye gelen 230’un üzerinde yolcuya da bileklik takılarak ev karantinasına alındı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, elektronik bileklik uygulamasına 10 gün içerisinde geçileceğini duyurdu.

Pilli ‘Merkezi karantinadan ev karantinasına geçmeyi planlıyoruz. Ev karantinasında da başarılı olacağımıza inanıyoruz’ dedi.

Pilli, elektronik bileklik uygulamasının denenmeye başladığını belirtti. Hafta sonu temaslı 35 kişiye elektronik bileklik takılarak ev karantinasına geçirildiğini belirten Pilli, dün ülkeye gelen 230’un üzerinde yolcuya da bileklik takılarak ev karantinasına alınacağını kaydetti.

Pilli, ‘Bileklik uygulaması denenecektir, uygun görülmesi halinde gelecek olan şirketlerle protokol imzalanacaktır ve temin edilecektir. 10 gün içerisinde bu sisteme geçileceğini tahmin ediyorum. Maksimum 15 Kasım’a kadar bu uygulamaya geçilecektir’ dedi.

Ülkeye 3 günlüğüne gelecek kişilere elektronik bileklik takılmayacağını da belirten Bakan Pilli, söz konusu uygulamayla ülkeye gelen kişilerin kalacakları yere gidene kadar veya ev karantinasına alındıktan sonra kurallara uyup uymadığının takip edilebileceğini anlattı.

Pilli, herhangi bir kural ihlali olması halinde kurulacak olan merkeze, elektronik bileklik sayesinde, sinyal gideceğini belirterek kurallara uymayan kişilerin uyarılacağını ve yine uyarılara uyulmaması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.

Elektronik bileklik temini için tüm gerekli şartları sağlayabilecek olan tüm şirketlerle protokol imzalamaya hazır olduklarını da ifade eden Bakan Pilli, şu ana kadar herhangi bir şirketle veya kişiyle protokol imzalamadıklarını belirtti.

Ülkeye gelecek olan kişilerin elektronik bileklik için belirli bir ücret ödeyeceğini ancak bunun çok yüksek bir meblağ olmayacağını da belirten Pilli, ev karantinasında elektronik kontrol mekanizması dışında polis ve ilçe emniyet kurullarında kurulacak ekipler tarafından yürütülecek olan fiziksel kontrol mekanizmasının da kurulacağı bilgisini verdi.

Bakan Pilli, bileklik sisteminde kontrol takip merkezinin şirketin bünyesinde kurulacağını ancak Sağlık Bakanlığı gözlemcilerinin de bu ekiplerde yer alacağını anlattı.

Ülkeye üç günlüğüne gelip daha fazla kalan kişilerin tespiti için çalışmaların başlatıldığını da ifade eden Pilli, 3 gün diye gelip daha fazla kalan kişilerle ilgili muhaceretten bilgi aldıklarını, söz konusu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ve karantina kurallarını ihlal ettiği için polis soruşturması açılarak en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Öte yandan Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de salgının oldukça iyi idare edildiğini düşündüğünü dile getirdi.

Dünyada hiçbir ülkede temaslıların otellere alınmadığının söylendiğini ancak ortadaki başarının temaslı takip ekibinin iyi çalışması sayesinde olduğunu kaydetti.

Dünyanın hiçbir yerinde ev karantinasının başarılı olmadığını ancak bunun KKTC’de de başarılı olmayacağı anlamına gelmediğini kaydeden Pilli, otel karantinalarının bütçeye büyük yük yüklediğini kaydetti, ev karantinası konusunda deneme aşamasında olduklarını dile getirdi, bu konuda herhangi bir şirketle henüz anlaşma yapılmadığını dile getirdi.

Bu sisteme geçilirse devletin cebinden para çıkmayacağını dile getiren Pilli, karantinaya alınanların da çok ufak meblağlar ödeyeceğini kaydetti.

Pandemi hastanesinin ne zaman açılacağı sorusu üzerine 15 Kasım’da açılacağını söyleyen Pilli, yine soru üzerine grip aşılarının da geleceğini anlattı.

PCR testleriyle ilgili bir soru üzerine Pilli, bu testlerin önemli bir bölümünün ücretsiz yapıldığını, devletteki testlerin fiyatlarının düşürüleceğini de ifade etti.

Bir üniversitenin hazırladığı takip bileklikleri konusundaki soru üzerine, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda ilgili üniversiteyle ilgili hiçbir şekilde toplantı yapmadıklarını kaydetti.





