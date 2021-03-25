Elektronik bileklikle Avrupa’da ilk olacağız

Başbakan Saner, elektronik bileklikle Avrupa kıtasında bu sistemi kullanacak ilk ülke olacaklarını vurguladı



Covid-19 önlemleri kapsamında ‘evde karantina’ uygulamasının nisan ayında başlaması hedefleniyor.

Ev ortamında karantina uygulamasında akıllı telefon ve akıllı bileklik kullanılacak. Karantinaya girecek kişilere elektronik bileklik takılacak.

Ev karantinası veya otel konaklamasında takip edilecek kişiler bileklik için devlete 700 liralık bir ödeme yapacak. Karantina süresi bittikten sonra ise 350 lirasını geri alacak. Geriye kalan 350 liranın 220 TL’sini takip işlemini yapacak GSM şirketi alacak, 130 lirası ise devlette kalacak. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin, temaslı takibinden tespit edilenlerin öncelikli olacağı belirtilirken, aylık 9-10 milyona yaklaşan karantina azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Başbakan Ersan Saner, elektronik bilekliği önceki gün Meclis’te muhalefet parti başkanları ve milletvekillerine tanıttığını aktardı. Başbakan Saner, elektronik bileklikle Avrupa kıtasında bu sistemi kullanacak ilk ülke olacaklarını vurguladı.

Bu sistemin ev karantinası ve otellerde kapalı grupların konaklamasında kullanılacağını ifade eden Saner, bu ikisini paralel götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

