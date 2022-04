Elektrikte yüksek maliyetin önüne geçmek üretimde ve tüketimde enerji verimliliği ile mümkün

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, enerji verimliliği, elektrikte yüksek maliyet ve alınabilecek tedbirler üzerine açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Abbasoğlu, elektrik maliyetlerinin her geçen gün arttığını ancak söz konusu artışın, tek sebebi olmasa da, ana nedeninin 2020’de varil petrol fiyatının 40 küsur dolar iken şu an 105-106 dolara denk gelmesi sebebiyle yaşandığını kaydetti. Abbasoğlu, “Dolayısı ile bizim gerek kaynağımızı çeşitlendirme gerekse üretim-tüketim modellerimizi güncellememiz gerekmektedir. Ancak ne yazık ki, yıllardır bu konular konuşulmasına ve gelinecek nokta bilinmesine rağmen, sadece yatırım yapılarak veya yatırım talep edilerek çözüm bulunmaya çalışılmıştır”, dedi.

Bu süreçte çok büyük önemi olan güneş enerjisi konusunda çalışmalar başlatıldığını ancak istenilen noktaya gelinemediğini de ifade eden Abbasoğlu, “Ülkemizde yerel, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var. Bu konuda da güzel başlayan bir süreç yaşadık ancak kontrol ve plansız izinlendirme sebebi ile şu an Güneş enerjisi süreci de tıkandı” dedi.

Abbasoğlu, kendilerinin üniversite olarak güneş enerjisini önemsediklerine de dikkat çekerek, “Güneş enerjisi Fotovoltaik sistemleri ile ilgili ilk özel kurulumu 2015 yılında benim koordinatörlüğümde üniversitemizde uygularken henüz adamızda bu yönde bir bilinç mevcut değildi”, dedi.

Üretimde enerji verimliliğinin çok önemli olduğunu ancak özellikle talebi kontrol altına almayı yani tüketimin de azaltılması gerektiğini kaydeden Abbasoğlu, “Aksi takdirde onun için ayrı bir yatırım yapmak zorundayız. Bu nedenle konforumuz veya verimimizi düşürmeden tüketimimizi, hem konut bazında hemde işletme bazında azaltmamız önemli” bilgisini paylaştı.

Abbasoğlu kısa dönemde ithal yakıta bağımlı olduğumuzu ve yakıtın maliyetinin de artmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Enerji tüketimimizi kontrol altına almamız ve yine verimli üretim konusunda bir kültür yaratmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Enerji verimliliğine yatırım yapmanın alınabilecek önemli tedbirlerden biri olduğuna dikkat çeken Abbasoğlu, bu yatırımların binalar ve sanayi olmak üzere ikiye ayrıldığını da belirtti.

Abbasoğlu, enerji verimliliğinde, bina izolasyonunun birincil yatırım olduğunu söyleyerek, “İzolasyon bir binada enerji tüketimini %20-25 azaltır. Ayrıca bina yatırımları kapsamında cihaz seçimi de önemli. Hem cihazların doğru kapasitelerde seçilmesi hem de enerji verimli ürünler olması kısa vadede tüketimde tasarruf etmemizi sağlayacaktır” ifadesini kullandı. Bu konularda çalışan Enerji Verimliliği uzmanlarınında adamızda bulunduğunu işaret eden Dr. Abbasoğlu, ancak yasal mevzuat ve bilincin eksik olduğuna dikkat çekti.

Enerji maliyetlerinin yüksek faturalar nedeniyle ülkede şimdi sorgulanmaya başladığını ancak yüksek fatura yerine neden bu duruma geldiğimizi sorgulamamız gerektiğini de işaret eden Abbasoğlu, “Bizler 7-8 ay önce Enerji Verimliliği Derneği’ni kurduk. Başlıca hedefimiz Enerji verimliliği konusunda yasal mevzuatın oluşumuna katkı koymak ve toplumumuzda bu bilinci yaymaktır” dedi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, enerji verimliliği sağlayan firmaların yani Enerji Servis Şirketlerinin (ESCO) sayılarını artırmak yanı sıra yoğun elektrik kullanımı gerçekleşen saatlerde daha önce olduğu gibi farklı tarife ücretleri belirleyerek çözümler üretilebileceğinin de altını çizdi.

Ülkemizdeki en büyük yanlışlardan birinin enerjiyi elektirik ile bütünleştirmek olduğunu da aktaran Abbasoğlu, “Eminim ki, KIB-TEK Yönetim Kurulunda çok değerli makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, finansçılar, hukukçular vardır. Ama bu insanlar, Kuzey Kıbrıs’taki enerjiyi yönetemezler. Sadece adamızdaki elektrik üretim, dağıtım ve iletim süreçlerine yön verebilirler. Dolayısı ile enerji başlığının yönetimi ve denetimi için bir üst akıl, özerk bir üst kurul gereklidir” dedi.

Abbasoğlu KKTC’de ithal fuel oil kullanıldığını kaydederek, “Gelinen noktada artık yatırım ve değişim kaçınılmazdır, orta vadede de doğal gaza geçilmelidir. Ayrıca bunca yıl hiçbir tedbir almayıp sadece politika yapıldığı için artık kısa dönemde yatırım yapılması zorunlu hale gelmiştir. Aksi durumda yaz döneminde de elektrik sorunu, hem maliyet hemde arz açısından, daha da büyüyecektir. Yani hem tekrar zamlar gündeme gelecek ancak daha kötüsü de kesintiler artacaktır” ifadesini kullandı.