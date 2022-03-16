Elektrikte yine genel kesinti yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün yine genel kesinti yapılacağı uyarısı yaptı.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
GENEL KESİNTİ UYARISI
17.00-22.00 Saatleri arasında Ada genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler planmaktadır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.