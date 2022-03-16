Elektrikte yine genel kesinti yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün yine genel kesinti yapılacağı uyarısı yaptı.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:

GENEL KESİNTİ UYARISI

17.00-22.00 Saatleri arasında Ada genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler planmaktadır.