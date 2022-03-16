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Elektrikte yine genel kesinti yapılacak

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Elektrikte yine genel kesinti yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün yine genel kesinti yapılacağı uyarısı yaptı.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
GENEL KESİNTİ UYARISI
17.00-22.00 Saatleri arasında Ada genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler planmaktadır.
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