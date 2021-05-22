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Elektrikte yaz tarifesi başlıyor

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Elektrikte yaz tarifesi uygulaması 1 Haziran’da başlayacak. Elektrikte en ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak

Elektrikte yaz tarifesi başlıyor
 
 
 
Elektrikte yaz tarifesi uygulaması 1 Haziran’da başlayacak, 31 Ekim’e kadar da sürecek.
Yeni uygulamaya göre elektrikte en ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak.
En yüksek ücretin ödeneceği zaman dilimleri hafta içi 09.00-18.00; hafta sonları ise 14.00-18.00.
Normal saatler olarak tarifelendirilen hafta içi 18.00-23.00, hafta sonları ve resmi tatillerde ise 09.00-14.00 ve 18.00-02.00 arasında da farklı ücret uygulanacak.
Hafta içi yoğun olmayan saatlerdeki tarifeye göre elektriğin kilowatt/saat ücreti 0,6508 TL, normal saatlerdeki ücret 0,9873 TL; yoğun saatlerin ücreti ise 1,2908 TL.
Hafta sonu ve resmi tatillerde ise yoğun olmayan saatlerde kilowatt/saat ücreti 0,6308 TL, normal saatler 0,9873 TL ve yoğun saatler ise 1,2708 TL olarak uygulanacak.                                                              
Elektrik faturası 300 kilowattın altında olan aboneler, yüzde 15 indirimden yararlanacak.
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