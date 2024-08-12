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"Elektrikte istikrarlı felaket"

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CTP lideri Erhürman: "Hükümet, istikrarlı bir biçimde elektrikleri kesiyor, istikrarlı biçimde kesileceğini önceden bildirmiyor, istikrarlı biçimde kesintilerin neden olduğunu açıklamamaya devam ediyor"

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"Elektrikte istikrarlı felaket"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman; yaşanan elektrik kesintilerine işaret etti, “Elektrikte istikrarlı felaket” yorumunu yaptı.

Erhürman’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hani ülkede Enerji Bakanlığı var ama KIB-TEK her nedense Başbakanlık'a bağlı ya! Hani önceden kimseye haber verilmeden zırt pırt elektrik kesintileri oluyor, nedenini, ne olduğunu, ne olup biteceğini kimse (ne KIB-TEK'in bağlı olduğu, ne de başka biri) halka açıklama lütfunda bulunmuyor ya!

Bu durumda EL-SEN Başkanı Sn. Ahmet Tuğcu açıklıyor halimizi (yanlışı varsa, günahı vebali ülkeyi yönettiğini iddia edip de bu konuda bir açıklama yapmayı dahi halka çok görenlerin boynunadır)

Şöyle diyor Sn. Tuğcu:

"Dün (önceki gün) saat 18:00'de son durum.

Pik=352MW

Kesinti=85 MW

Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW

Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW

Güneyden alınan 30MW"

Üstüne üstlük burada solar kapasite dahil değil diyor uzmanlar. Yani benim buradan anladığım, Teknecik de, AKSA da toplam kapasitesinin yarısıyla ya çalışıyor, ya çalışmıyor. Böyle olunca hem güneyden elektrik satın alınıyor, hem de ona rağmen orada burada elektrik kesiliyor!

"Hükumet" istikrarlı bir biçimde elektrikleri kesiyor,

istikrarlı biçimde kesileceğini önceden bildirmiyor,

istikrarlı biçimde kesintilerin neden olduğunu açıklamamaya devam ediyor,

istikrarlı biçimde yakıtı geç sipariş ediyor, istikrarlı biçimde makinalara zarar veriyor, istikrarlı biçimde KIB-TEK'i zarara uğratıp, bu zararı da faturalar aracılığıyla halktan tahsil ediyor,

istikrarlı biçimde uzmanların yapın dedikleri bakım-onarım planını hayata geçirmeyerek çok kısa bir süre içerisinde daha da büyük sorunlarla karşılaşma riski yaratıyor,

2022’de yaptığı basın toplantısında 2023'te elektrik sorununa köklü çözüm getireceğiz derken, istikrarlı biçimde 2024 Ağustosunda da sorun yaratmaya devam ediyor.

"Onlar", yani halk konuşuyor, şikayet ediyor, "hükümet" “yapıyor”; istikrarlı bir biçimde “yapmaya” devam ediyor!.."

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