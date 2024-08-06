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Elektrikte iş bırakma eylemi askıda

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Elektrik Kurumu çalışanları, iş güvenliği eksikliklerini gerekçe göstererek iş bırakma kararı aldı ancak bu eylem daha sonra askıya alındı

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Elektrikte iş bırakma eylemi askıda
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), başta iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi olmak üzere çeşitli gerekçelerle tüm bölge tesislerinde ve santral bakım atölyelerinde dün sabahtan itibaren iş bırakma eylemi başlattı ancak bu eylem daha sonra askıya alındı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Başkanı Ahmet Tuğcu, dün yeniden görüştükleri KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın'ın kendilerinden cumaya kadar süre istediğini belirtti.
Konunun EL-SEN Yönetim Kurulu’nda değerlendirildiğini ve eylemin cuma gününe kadar askıya alındığını kaydeden Tuğcu, KIB-TEK Genel Müdürü ile 9 Ağustos’ta yeniden görüşeceklerini söyledi.
KIB-TEK Genel Müdürü’nün iş güvenliği konusunda yetkisi dahilinde alınabilecek tüm malzemelerin alınması noktasında çalışmalara başladığını kaydeden Tuğcu, “İhale süreciyle alınacaklarla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasına bugün (dün) başlandı. Binaların iş güvenliği kurallarına uygun olup olmadığı ve depreme dayanıklılık testlerinin yapılması noktasında da ilgili birim amirini çağırıp, talimatı verdi.” dedi.
Tuğcu, tüm bölge amirliklerine iş güvenliği önlemlerinin en üst seviyede uygulanması konusunda da genelge gönderildiğini kaydetti.
 
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