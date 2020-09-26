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Elektrikte grev başladı

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Kıb-Tek çalışanları, acil arızalara müdahaleler hariç, Pazartesi sabahı saat 07.30’a kadar çalışmayacak

Elektrikte grev başladı
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) dün 16.00’dan itibaren uyarı grevine başladığını açıkladı.
El-Sen üyesi Kıb-Tek çalışanları, acil arızalara müdahaleler hariç, Pazartesi sabahı saat 07.30’a kadar çalışmayacak.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, çalışanların grevde olduğunu ancak vatandaşın mağdur edilmemesi için acil müdahaleleri sürdüreceklerini söyledi.
Tüm baskılara rağmen eylem kararlılığının sürdüğünü kaydeden Özkıraç, “Çalışanlara baskı uygulanıyor. Özellikle büyük işletmeler ve bazı yerel yönetimler çalışanlara akıl almaz baskılar yapıyor. Baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.
 
 
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