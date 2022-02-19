Elektrikte çoklu tarifeye son

Elektrikte çoklu tarife uygulaması yürürlükten kalkıyor, tek zamanlı tarife uygulamasına geçiliyor. Düşük elektrik kullanan tüketiciler daha uygun fiyat ödeyecek. Daha fazla tüketenler için ise daha pahalı olacak



Bakanlar Kurulu’nda çarşamba günü onaylanan “elektrikte çok zamanlı tarife uygulamasını kaldırarak, tek zamanlı tarife uygulamasına geçilmesini öngören” Elektrik İnkişaf Değişiklik Tüzüğü, önceki gün, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükteki "maktu kesme ve ulama" ücretleriyle ilgili değişiklik yürürlüğe girerken, yeni tarifelerin mart başı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, elektrikte çok zamanlı tarife uygulamaları kaldırılarak, tüm tüketicilere tek zamanlı tarife uygulanacak. Yeni düzenlemede elektrik fiyatlarında “kademeli” sistem öngörülüyor. Buna göre düşük elektrik kullanan tüketiciler düşük tarifede kalacak ve daha uygun fiyat ödeyecek. Daha fazla tüketenler için ise fiyatlar kademeli olarak yukarıya çıkacak ve daha pahalı olacak.

Enerji satış tarifeleri, konutlar için en düşük 0-250 Kws, en yüksek ise 1100 Kws ve üzeri olarak belirlendi. Ticari, endüstri, turizm, su motorları, sokak ışıkları, savunma, devlet daireleri, vakıflar, üniversiteler ve casinolar için de ayrı tarifeler uygulanacak.

Elektrik İnkişaf Değişiklik Tüzüğü’nde, elektrikte yeni tarife için hesaplama yöntemi belirlendi, ancak elektrik tarife ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklanacak yeni tarife ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren faturalara yansıtılması bekleniyor.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, değişiklik tüzüğü ile eskiden uygulanan tekli sisteme geçildiğini söyledi.

Gürcan Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda elektrikte çoklu tarife uygulamalarında gece-gündüz tarifleri vardır ve bu tarifelerde her kilowatt saat birimi herkes için eşittir, bir sınırlama yoktur. Ancak şu anda yaptığımız düzenleme ile eski [tekli] sitemde olduğu gibi düşük kullananlar düşük tarifede kalacakları için daha uygun fiyat ödeyecek. Elektrik kullanımı kademeli olarak arttıkça fiyatlar yukarıya çıkacak. Burada amaç, halkın elektriği tasarruflu kullanmasını sağlamaktır.”

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan şöyle devam etti:

“Burada elektrik üretiminde kullanılan yakıt tamamen yurt dışına bağımlı olup, elektriğin yüzde 70’ini kapsamaktadır. Ve yaklaşık 100 milyon dolar KKTC’den yakıt alımı için yurt dışına çıkmaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme ile halkın elektriği daha tasarruflu kullanımını özendireceğiz ve bu şekilde düşük elektrik kullanımı cazip hale gelecek.”

Elektrikte yeni tarife düzenlemesi ile “az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecektir” diyen Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, “Ancak çok kullanan da ilk dilimleri az kullananla düşük, tasarruflu tarifeden ödeyecektir ve eşitlik sağlanacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, bu yeni düzenlemenin Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ederek, “Aksi takdirde Kıb-Tek gerekli yatırımları yapamayacak ve bunun bedeli tasarrufu yapana da yapmaya da yansıyacaktır çünkü elektriksiz kalma riski oluşacaktır” dedi.

Değişiklik Tüzüğü’nde “Konut tarifesi içinde uygulanmakta olan tüketim tutarına yüzde 15 indirim uygulama bu Nizamname’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılır” ibaresine ilişkin Erdoğan, “Bu [yüzde 15’lik indirim uygulaması] padnemi için alınmış bir karardı, yürürlükten kalktı, çünkü artık açılım gerçekleşti” dedi.

Maktu ücretlere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Maktu ücretlerde de artış olmuştur. Bu bir hizmet bedelidir. Hizmetlerde hayat pahalılığı oranında bu değişiklikler yapılmıştır”. Erdoğan, bu artışın yaklaşık yüzde 30’larda olduğunu söyledi.

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, “Elektrik İnkişaf (Değişiklik-No 1) Nizamnamesi”nin elektrikte yeni tarife için hesaplama yönteminin belirlenmesi ile ilgili bir tüzük olduğunu ifade ederek, elektrikte yeni birim fiyatlarının Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, yeni tarifelerin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini de söyledi.

Erdoğan, sosyal yardım diliminden faydalananlar için yeni fiyat düzenlemesine ilişkin olarak, “Sosyal Yardım Tarifesi Yeni Tüzük’te korunmuş olmakla birlikte şu anki düşüncemiz bu tarifenin maliyetin altında bırakılarak diğer kalemlerden sübvanse edilmesi ve bir şekilde tüm toplumun sosyal yardım alan bireylere katkıda bulunulmasının sağlanmasıdır” dedi.

