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Elektrikte çoklu tarifeye göre saat saat ücretlendirme

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Elektrikte çoklu tarife uygulaması, 1 Kasım’da başlayacak.

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Elektrikte çoklu tarifeye göre saat saat ücretlendirme
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) aboneleri, tercihlerine bağlı olarak çoklu tarifeden yararlanabilecek.
Çoklu tarife kullanmak isteyen tüketiciler, 24 Ekim Pazartesi’mden itibaren bağlı bulundukları Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne giderek, çoklu tarifeden faydalanmak için müracaat edebilecek.
Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.
Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.
Çoklu tarifeyi tercih edecek elektrik aboneleri için kış döneminde indirimli saatler 22.00 ile 07.00 arasında 9 saat boyunca uygulanacak. Pahalı saatler 17.00 ile 22.00 arasındaki 5 saatlik dilimi kapsayacak. Sabah 07.00 ile 17.00 arasındaki 12 saatlik sürenin elektrik ücretleri ise normal tarifeden faturalandırılacak.



MEVCUT “TEKLİ TARİFE”DEKİ ÜCRETLENDİRME…
KIB-TEK’in “tekli” tarifesine göre konutlarda, 250 kw’a kadar tüketimde birim fiyat 1.61TL, 251 ile 500 kw arasındaki tüketimde birim fiyat 3.23 TL, 501 ile 750 kw arasındaki tüketimde birim fiyatı 3.57 TL, 751 ile 1000 kw arasındaki tüketimde birim fiyatı 3.87 TL ve 1001 kw ve üzeri tüketimdeki birim fiyatı ise 4,62 TL olarak yürürlükte bulunuyor.


Elektrikte çoklu tarifeye göre saat saat ücretlendirme

Sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL

Akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46 TL


Gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak
 
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