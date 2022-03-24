Elektrikte çaresizlik

Artan enerji tüketiminin karşılanmamasından dolayı her akşam yapılan elektrik kesintileri hem vatandaşları hem de işletmeleri canından bezdirdi. Ancak kesintilerin yakın zamanda sona ereceğini umut edenlere kötü bir haber var. Sorun kısa vadede çözülmeyecek



Murat ASLAN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) günlerdir ülke genelinde üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapıyor. Kesintiler ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor ancak üretim yetersizliği nedeniyle devam ediyor.

Elektrik kesintileri hem vatandaşları hem de işletmeleri zora sokuyor.

Kimisi yemek pişirirken, kimisi televizyon izlerken kimisi de ev işleriyle uğraşırken elektrik kesintisine maruz kalıyor. Kesintiler vatandaşı çileden çıkarırken, yüzlerce kişi sosyal medya hesaplarından Kıb-Tek’i eleştiri yağmuruna tutuyor.

Akşam saatlerinde kesinti yapılması, jeneratörü olmayan vatandaşları elektriksizliğe mahkum bırakırken jeneratörü olanlar ise akaryakıt fiyatları nedeniyle kullanmak istemiyor. Elektriğe sürekli ihtiyaç duyan işletmeler ise saatlerce jeneratör çalıştırmak durumunda kalıyor.

Ülkede yaşanan elektrik üretimi sıkıntısı kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor. Vatandaş akşam saatlerinde elektrik kesilecek korkusuyla yaşıyor.

Öte yandan ülkemizde yaz aylarında elektrik tüketimi kış aylarına nazaran artış gösteriyor. Önümüzdeki yazı atlatabilmek için de çareler aranıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, kesintilerin devam edeceğine işaret ederek, zaman zaman Güney’den aldıkları elektrikte de düşüler yaşandığını bildirdi.

Elektrik kesintilerinin saat kaçta ve hangi bölgede olacağına ilişkin programı önceki akşam itibariyle açıklamaya başladıklarını belirten Erdoğan, “Kesintiler sürecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Gürcan Erdoğan, kesintiler nedeniyle vatandaştan aldıkları “eleştirileri” haklı buluğunu belirterek, “Sonuçta faturaları ödeyen vatandaş hizmet bekliyor. Ancak gelinen noktada durum bu” dedi.

KIB-TEK’in üretim kapasitesinin toplamda 340 MW olduğunu, bazı jeneratörlerin bakımda bazılarının ise arızalı olması nedeniyle toplam üretimin 290 MW’lere kadar düştüğünü belirten Erdoğan, “350 MW’lik tüketimi karşılamak için 70 MW’lik açığımız oluşuyor. Bu nedenle de kesintiler yaşanıyor” dedi.

Kısa vadede bir çözüm olmadığının altını çizen Erdoğan, “Santral yapılacak. Ancak enerjiye yapılan yatırımlar uzun vadeli olur. Kısa sürede bu sorun çözülmeyecek” dedi.



