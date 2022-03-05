Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi

Elektrik kullanım ücretleri akaryakıtta olduğu gibi otomatiğe bağlanırken, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, “Yönetim Kurulu önüne gelmeden zam yapılamaz” dedi





Ülkede herkes elektrik kullanım ücretlerine yapılan astronomik oranlı zamlara odaklandı ancak, gözlerden saklanmaya çalışılan gizli bir tehlike daha var. Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında oluşturulan yeni nizamnameye göre elektrik kullanım ücretleri de akaryakıtta olduğu gibi otomatiğe bağlandı.

Başka deyişle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu her ay “benim üretim maliyetlerim arttı” diyerek “keyfi” bir oranı “yeni zam” olarak faturalara yansıtma yetkisi aldı.

Elektrik tarifesi Yönetim Kurulu’nun inisiyatifiyle her ay güncellenecek. Dünya’daki mevcut şartlara göre bunun Türkçesi: ‘her ay yeni sürpriz zam’ demek. Sadece bu nedenle bile gelen ayın başında %20 civarında ilave bir zam daha yapılma tehlikesi var.

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Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü maddesi kapsamında oluşturulan yeni nizamnameye göre elektrik satış birim maliyetlerinde yakıt ve sabit bedel düzenlemesi:

7. Esas Nizamname, Nizamnamenin beşinci maddesi kaldırılmak ve yerine. Aşağıdaki yeni beşinci madde konmak suretiyle değiştirilir.

5. Madde (2) Elektrik maliyet unsurlarındaki değişikliğe göre tarife ayarlamaları Yakıt ve Sabit aşağıda (4)’üncü fıkrada belirlenen yönteme uygun olarak hesaplanır ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Kıb-Tek web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer.

(11) Yakıt Değişim Değeri (YDD) aylık olarak kurum tarafından hesaplanır ve çıkacak yeni dönem faturalarına yansıtılır.

BÜYÜKYILMAZ: “YÖNETİMİN ÖNÜNE SUNULMADAN ZAM YAPILAMAZ”

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, Elektrik İnkişaf Yasası’ndaki değişiklikte algılanan ‘fiyatların Yönetim Kurulu önüne gelmeden otomatik olarak değişeceği yaklaşımının’ doğru olmadığını ifade etti.

Turan Büyükyılmaz, “Bu yasa kuruma zam yapılmasıyla ilgili direk güncel zam yapılması hakkını verir ama yine de yönetimin önüne sunulmadan zam yapılamaz. Yönetim Kurulu önüne gelmeden zam yapılamaz” dedi. KIB-TEK’in aldığı ve üretimde kullandığı Fuel oil ücretlerinin, dünya borasına göre çok değişen bir yakıt olduğunu anımsatan Büyükyılmaz, bu durumu örneklerle anlattı. Büyükyılmaz, özetle; “Bu ay aldığımız akaryakıt fiyatı 580 Dolar’dan 650 Dolar’a çıktı. Esasa bu Elektrik İnkişaf Yasası, kuruma zam yapılmasıyla ilgili direk güncel zam yapılması hakkını verir ama yine de yönetimin önüne sunulmadan zam yapılamaz” şeklinde konuştu.

