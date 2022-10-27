Elektrikli scooter'ların yolda kullanımına düzenleme getirildi

Ülkede kullanımı giderek artan ancak mevzuatta tanımı olmamasından dolayı yolda kullanmak isteyenlerin sıklıkla sıkıntı yaşadığı elektrikli scooterların kullanımına ilişkin yasal düzenlemeye gidildi





Yeni düzenlemelere göre, elektrikli scooter’lar, bazı kurallara uyulması halinde artık yollarda kullanılabilecek.



Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde (A.E.99/1974) yapılan değişikliler, dün, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



- Elektrikli scooter'ın tanımı



Tüzükte, ilk olarak, elektrikli scooterın tanımı eklendi. Buna göre, elektrikli scooter tanımı şu şekilde:



“En fazla 25 km/s hızı aşmayan, 350 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı anlatır.”



- “Kaldırımlarda scooter sürülmesi yasak”



Elektrikli scooter kullanımına yönelik kurallar ise şu şekilde belirlendi:



“1. 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz.



2. Şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz.



3. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir.



4. Sürücü harici yolcu taşınamaz.



5. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.



6. Elektrikli scooter’lar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir.



7. Kaldırımlarda scooter sürülmesi yasaktır.



8. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır.



9. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır.



10. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.



11. Elektrikli scooter’ın park edilemeyeceği yerler Mukayyit tarafından belirlenecektir.”



- Yasal düzenleme öncesi elektrikli scooter'lar “oyuncak” olarak tanımlanıyordu



Söz konusu düzenlemeden önce, tanımı olmamasından dolayı mevzuat kapsamında “oyuncak” kategorisi altında değerlendirilen “elektrikli scooterların” hiçbir şekilde yollarda kullanılmasına izin verilmiyor, kullanılması halinde asgari ücretin yüzde onu oranında cezası bulunuyordu.



KKTC’de olduğu gibi diğer ülkelerde de hızla artmakta olan elektrikli scooter’lara yönelik çeşitli yasal düzenlemelere ve kurallar başvuruluyor. Bazı ülkeler, belirtilen kurallar dahilinde, herkesin sürebilmesine olanak tanırken, İngiltere gibi bazı ülkelerde ehliyet veya kayıt gibi zorunluluklar mevcut.