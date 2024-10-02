Elektrik zammına büyük öfke

Hükümetin daha asgari ücretliler maaş almadan elektriğe yüzde 15 zam yapması büyük tepki topladı

Elektriğe önceki gün yapılan yüzde 15 oranındaki yeni zam, iş çevreleri, esnaf ve vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Kimi vatandaş “Bunlar daha iyi günlerimiz” derken, kimileri de “Bekleyeydiniz insanlar biraz maaş alsın” diye tepki gösterdi.







Elektrik zammına karşı sosyal medyada yazılan tepkilerin bazıları şöyle:





Ekonomist Göksel Saydam: Bilimden ve ekonomik akıldan uzak, öngörüsüz bir hükümetten ülkenin sosyo ekonomisini iyileştirecek bir icraat beklemek mümkün değildir. Bu durumda, özellikle her dört aylık dönemde üç aşamada zam yapmaya zemin hazırlanmaktadır. Birincisi, Hayat Pahalılığının ilan edildiği, ikincisi ise Asgari Ücret görüşmelerinin başladığı gün, üçüncüsü ise hükümetin elektrik zammını ve/veya akaryakıta yapılan zamları ilan ettiği dönemdir. Diğer bir dönem ise doyumsuz kazanç düşkünlerinin uygun gördüğü dönemlerdir..

Bu tür uygulamalar her türlü mal alımlarının Güneyden yapılmasını teşvik ederken, KKTC ekonomisi de iflasa sürüklenmektedir.

Siyasi rant ve kişisel çıkar düşkünlüğü hükümet edenleri maalesef asli görevlerinden uzaklaştırmıştır.

Emekli müsteşar Erkan Okandan: Kıbtek maliyeyi zengin edecek. Nasıl mı? Şimdi tarifelere %15 zam geldi ya,10.000 TL gelen faturadan %10 KDV yani 1.000 TL alan maliyemiz şimdi zamlı fatura 11.500 TL gelince, %10 KDV yani 1.150 TL KDV alacak.

Dahili KDV GELİRİ tek kalemde %15 artacak!

Ama gel gelelim dahili KDV gelirleri limanlardan elde edilen KDV gelirlerinin yaklaşık 1/3'ü kadar.

Adamlar resmen mucizeler yaratıyor helal olsun vallahi!

Ekim faturalarının son ödeme tarihi Aralık ayı başı olacak elektrik tüketimi de artacağı için faturalar kabaracak maliyemizde köşe dönecek, gelirlerimiz arttı diyecek!

Güner Mükellef:

Hükümetten ekonominin güneye kayma hızına tam gaz!!!

Elektriğe gelen zam, asgari ücretteki artışı zam nedeni gören arsızların da katkısıyla bugünden itibaren ülkedeki her türlü mal ve hizmet fiyatı duble artacak. Sonuç olarak 2024 yılının son asgari ücret artışı da en az %15'i aşacak. Yani Ocak 2025 itibarı ile KKTC bugünden en az %15 daha pahalı olacak. Dövizin değeri TL karşısında bu hızda artar mı acaba? Artmayacak gibi duruyor. Bu durumda hükümetin verdiği tam gaz ile ekonominin Güneye kayması hızlanacak. Çok merak ediyorum, hükümet ülkedeki pahalılığı artırırken ekonominin bundan alacağı darbeyi hesaba katıyor mu? Yani bu kararları verenler "Şuurlu" mu karar veriyor?

Hasan Gazioğlu: Kamu maaşları artınca, belediye personel maaşları, devlet üniversiteleri çalışan ve öğretim görevlisi maaşları, asgari ücretten başlayarak yukarıya doğru özel sektör maaşları, Kıb-tek personel ve yönetici maaşları haliyle artıyor. Mali krizde olan özel sektör ve devlete ait kurumlar ve üniversiteler batma riskiyle yüz yüze! Elbette zamlanacak!

Elzem ürün ve servis satanlar artış yapacak, elektrik kurumu, belediyeler artış yapacak. Peki DAÜ, harçları açıkladı, artış yapamaz, esnaf zam yapsa satamayacak, yapmasa para kazanamayacak!

Bu kadar çapsız, popülist bir yönetim olamaz! İstikrar buysa ben istikrar istemem! Muhalefet da bu işte pay sahibidir! Bence meclisi komple kapatalım , fuzulisiniz.

Hüseyin Yıldırımer:

Bunlar daha iyi günlerimiz. Muhalefet ancak da çemberlerde bayrak sallar 3 kişiynan. Sendikalar eski sendikalar gibi değil artık onlar da kültür değişiminden fazlasıyla etkilendi tıss yok. 1-2 gün sözde grevlerle tribünlere oynuyor. Halk da koyun olmuş güdülüyor. Sesini çıkarmıyor bir türlü. Ortalığın bu zamlar bu denetimsizlikler bu usulsüzlükler yüzünden yıkılması lazımdı şimdiye kadar. Küfretsek kızsak ne olacak!!! Alışmışlar herkesle yakın akrabalığa....

Bora Manyera: Asgari ücrete zam denip nasıl diğer taraftan herşeyin fiyatını artırabilme politikasıdır bu.! Devlette ekonomist geçinenler ekonominin ilk harfinden bile anlamadığı kesin.!

Dilem Bayraktar Yusuf Uysal: Artık devlet dairelerinde yer kalmadı. Bir masaya 5 kişi otururlar, kurultaya kadar yerleşen yerleşti, şimdi de zamlar başladı. Neredesiniz istikrar isteyenler, nasıl güzel mi?

Cuma Kavuncuoğlu: Bu halka her şey yakışır. Kurultayda birkaç kişinin ağzına bal çaldılar, istikrar diye bir slogan attılar millete, şimdi de acısını çıkarıyorlar. Sesiniz daha çıkmasın, hak ediyoruz.

Özen Eroğlu: Süper bir oyun, süper bir devlet! Asgari ücret zam yaptık dediler, bütün piyasa uçuk zam yaptı. Son dakika da asgari ücrete itiraz dediler, zam geri çekildi ama zamlar geri çekilmedi, asgari ücret zammı da artmadı. Üstüne elektrik... oh, süper devlet!

Münevver Kaan: Asgari ücrete zam attılar, emekliye zam attılar, elektriğe zam atmasalar hatırım kalır, olmaz. Allah'ın belaları, böyle hükümet olmaz olsun.

Mehmet Sabri Yesilirmak: Her gün elektrik kesiliyor. Vatandaş mağdur. Neymiş, elektriğe yüzde 15 zam? Bu rezillik! Utanmazlar, insanlar aç karnını zor doyuruyor. Kaşıkla verin, kepçeyle alın. Ne kadar hakkımı yediyseniz, haram zıkkım olsun.

Muzzy Mehmet: İstikrar mı, denetim mi? Hayatı ucuzlatmak mı? Daha işçi artış almadan tasmayı boynuna geçirdiniz. Ayıptır, iş bilmezliğiniz bedelini bu halka ödetmeyi bırakın!

Fatih Yalçın: Asgari ücret arttı ya, hemen çökerler zaten! Döviz aynı, akaryakıt aynı. Bu neyin zammı? Bu kış insanlar nasıl ısınacak? Bu sene 10 binin altında elektrik faturası gelmez!

Ali Ayvali: Yüzsüzler, her gün elektrik kesintisi var. Siz daha zamın peşindesiniz. Allah sizi bildiği gibi yapsın, utanmazlar!

Kadir Dogan: Birisi çıkar, seçim vaadi olarak yüzde 20 daha ucuz elektrik vereceğiz der. Diğeri 10 gün sonra seçimi kazanır, yüzde 15 zam yapar. Enteresan bir durum.

Nafi Ertam: "Allah tüketsin sizi kaşıkla verirsiniz kepçeynan geri alırsınız insanlar asgari ücrete sevinemeden heveslerini kursaklarında bırakırsınız aç gözlüler Allah doyursun artık sizi inşallah."

Meryem Asmaz: "Faturasını ödemeyenlerin ceremesini halk çekiyor, alınması gereken vergiler alınmıyor, büyük şirketler zarar gösterip bir kuruş vergi vermiyor zengini daha zengin normal halli insanları daha kötüye, çok kötü durumda olanları da açlığa mahkum edin."

Cengiz Korkmazhan: "Başbakan söyledi inanmadık, elektriğe köklü çözüm bulacakmış. Alın size köklü çözüm."

Leyla İlter: Aldıkları maaş zammı başka nasıl ödenecek, şaşırtıcı değil. Hiç bir yerden para kazanmayan, düzgün hizmet vermeyen bir kurum. Hiç bir yöneticinin umurunda değil. Dur diyen yok

Adil Nüfal: İşde halkın beklediği gerçek istikrar. BİRİZ hep beraber yeyceyikk

Tanju Barbarlı: Sömürgeci açlar iliklerimize kadar emdiniz, emersiniz. Allah doyursun sizi.

Birol Gülkan: İyi günler vaad edilmişti...

Gökcen Karpuzcu: Kurultayın şerefine! Yarasın!

Nuri Acet: Böyle hükümetin Allah belasını versin.

Tekin Canalp: Bunlar hakikaten utanmazlar.

Abdullah Zaifoğlu: Kurultay bitti, bu az bile.

Bekir Mahmutlar: Bekleyeydiniz insanlar biraz maaş alsın.

Yaşar Nesrin Hoplar: Kaşıkla verip kepçeyle geri alın, sırada ne var?

Birsen Torun: Allah sizi bildiği gibi yapsın.

Betül Kale: Geç kaldılar, maaşı almadan zam yaparlar.

Hüseyin Talay: Bizim sabrımızı sınıyorlar.

Handan Felek: Ben sizi Allah'a havale ediyorum.

Seher Karal: Her zamanki gibi. Haram olsun, kursağınızda kalsın.

Kozan Yorgancı: Ünal Bey, koş! Kıbtek istikrarlı bir şekilde koyuyor.

Tuncer Nihat: Kaşıkla verdi, kepçe ile alıyor şerefsizler!

Osman Aliusta: Daha cebimize girmedi, tükenen iğneden ipliğe zam. Ne anladık, hiçbir şey cepden de gitti.

Hüdaverdi Dağda: En azından bir ay bekleseydiniz. Cebimize daha girmeden nasıl çıkaracaksınız, onun hesabını yaparsınız.

Metin Sacir: Kurultaylar bitti, zamlar başladı. Yüklet bakalım, gitsin!

Mehmet Fikri Akmanlar: Bunları seçmeye devam edin, az bile yaparlar!

Şaziye Akmansoy: "Yok artık bekleyin be insanların cebine girsin para vermeden alırsınız terbiyesizler."

Fezile Toker: "Eyya geç bile kaldınız. Sıralayın zamları bakalım. Nasıl geri alacaksınız başka türlü verdiğiniz HP artışını."

Engin Kürşat: Taş yapı şirketinin borcunu cümleten KKTC vatandaşlarına ödetme operasyonundan başka bişey değil yapılan.