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Elektrik zammı, söylenenin üstünde

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KIB-TEK, elektriğe 1 Temmuz itibari ile 56,58 kuruş zam geleceğini açıklamıştı ancak yayınlanan tarifelerde zammın 56,58 değil 62.37 kuruş olduğu ortaya çıktı

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Elektrik zammı, söylenenin üstünde

Elektriğe 56.58 Kuruş yerine, 62.37 Kuruş zam yapıldı.
Kıb-Tek'in web sayfasında yayınlanmış olan elektrik birim fiyatlarında yapılacak denilen zam fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı.
KIB-TEK Genel Müdürlüğü, elektrik enerjisi tarife ücretlerine 1 Temmuz itibari ile 56,58 kuruş zam geleceğini açıklamıştı. Ancak yayınlanan tarifelerde zammın 56,58 değil 62.37 kuruş olduğu anlaşıldı.
 
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