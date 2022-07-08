Elektrik zammı, söylenenin üstünde

KIB-TEK, elektriğe 1 Temmuz itibari ile 56,58 kuruş zam geleceğini açıklamıştı ancak yayınlanan tarifelerde zammın 56,58 değil 62.37 kuruş olduğu ortaya çıktı



Elektriğe 56.58 Kuruş yerine, 62.37 Kuruş zam yapıldı.

Kıb-Tek'in web sayfasında yayınlanmış olan elektrik birim fiyatlarında yapılacak denilen zam fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü, elektrik enerjisi tarife ücretlerine 1 Temmuz itibari ile 56,58 kuruş zam geleceğini açıklamıştı. Ancak yayınlanan tarifelerde zammın 56,58 değil 62.37 kuruş olduğu anlaşıldı.

