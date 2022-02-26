“Elektrik zammı, halkın alım gücünü zorlamayacak”

Maliye Bakanı Atun, elektrik ücretlerine halkın alım gücünün zorlamayacak şekilde, kurumun ise üretim maliyetini karşılayacak şekilde bir orta yol bularak düzenleme yapılacağını kaydetti





Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Postası TV'ye telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle gerilimin zirveyi gördüğünü ve doların TL karşısında 14’ü aştığını kaydeden Atun, petrolün varil fiyatının da yükseldiğini ifade etti.

Dünya buğday arzının da risk altına gireceğinin öngörüldüğünü söyleyen Atun, ilk önce buğdayın ayrıştığını ve 2 ay sonra buğday tedariğinde ne olacağının merak edildiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan istişareyle buğday konusunda kısa sürede kriz çıkmayacağını belirten Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da birtakım hazırlığı olduğunu belirtti.

Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’na geçmesiyle ilgili de ifadeler kullanan Atun, kurumun 1 milyarı aşan borcu olduğunu ve rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Halkın alım gücünün zorlamayacak şekilde, kurumun ise üretim maliyetini karşılayacak şekilde bir orta yol bularak tarife güncellenmesi yapılması gerektiğini ve düzenleme yapıldığını kaydetti.



