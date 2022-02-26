banner762
Makam araçlarının plakaları değişti
Makam araçlarının plakaları değişti
17 0
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
282 0
 
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
111 0
Akaryakıta yeni zam yolda
Akaryakıta yeni zam yolda
6 0
YDÜ kayıpsız devam
YDÜ kayıpsız devam
7 0
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
10 0
“Sağlığımız iki dudak arasında”
“Sağlığımız iki dudak arasında”
43 0
banner797

“Elektrik zammı, halkın alım gücünü zorlamayacak”

banner476

Maliye Bakanı Atun, elektrik ücretlerine halkın alım gücünün zorlamayacak şekilde, kurumun ise üretim maliyetini karşılayacak şekilde bir orta yol bularak düzenleme yapılacağını kaydetti

banner714
“Elektrik zammı, halkın alım gücünü zorlamayacak”
 
 
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Postası TV'ye telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle gerilimin zirveyi gördüğünü ve doların TL karşısında 14’ü aştığını kaydeden Atun, petrolün varil fiyatının da yükseldiğini ifade etti.
Dünya buğday arzının da risk altına gireceğinin öngörüldüğünü söyleyen Atun, ilk önce buğdayın ayrıştığını ve 2 ay sonra buğday tedariğinde ne olacağının merak edildiğini belirtti.
Bakanlar Kurulu’nda yapılan istişareyle buğday konusunda kısa sürede kriz çıkmayacağını belirten Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da birtakım hazırlığı olduğunu belirtti.
Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’na geçmesiyle ilgili de ifadeler kullanan Atun, kurumun 1 milyarı aşan borcu olduğunu ve rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.
Halkın alım gücünün zorlamayacak şekilde, kurumun ise üretim maliyetini karşılayacak şekilde bir orta yol bularak tarife güncellenmesi yapılması gerektiğini ve düzenleme yapıldığını kaydetti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.