“Elektrik yok, ilaç yok, akaryakıt yok, utanma yok”





Eski Milletvekili Tolga Atakan, ülkede gelinen son noktayı kişisel sosyal medya hesabından gözler önüne sererken vatandaş da Atakan’ın sitemine dayanamayarak destek verdi.

Ülkede yaşanılan elektrik zammı, akaryakıt zammı ve bir de üstüne akaryakıt krizi yaşanırken bunlar yetmezmiş gibi üzerine bir de ilaç sıkıntısı eklenince Atakan kişisel sosyal medya hesabından “Elektrik yok, ilaç yok, itibar yok, liyakat yok, akaryakıt yok, utanma yok” diyerek “Ne var ??” sorusunu yöneltti.

Atakan’ın sitemine ortak olan vatandaş ise, “Arkamızda koskocaman Anavatan var. Fıkra bu kadar”, “Yılın devlet adamı ödülü var adamın”, “Laf var, lafazanlık var, lafazanlar var…. daha nolsun abi” ifadeleri ile ülkede olanları saydı.

Bir başka vatandaş ise yorumunda, “Hükümet yok, gurur yok, beceri yok, şeref yok, haysiyet yok” diyerek “Ne var?” sorusuna da “Yalakalık var, yalan var, yüzsüzlük var, biat var, satılmışlık var, korkaklık var, rüşvet var, hırsızlık var falan filan” ifadeleri ile cevap verdi.

