“Elektrik ucuzlayacak”

Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik sağlanmasıyla Kuzey Kıbrıs’ın tüm elektrik ihtiyacının çözüleceğini, kesintilerin sonlanacağını ve elektriğin ucuzlayacağını söyledi. Feyzioğlu, Derinya’ya yapılacak sosyal konut projesi için de ilk etapta 276 konut inşa edileceğini bildirdi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygulanacak 3 büyük projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Feyzioğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere Türkiye'deki tüm kurumların Kıbrıs davasını milli ruhla ele aldıklarını anlattı.

"Dünkü /önceki günkü) zirveden 3 büyük müjde çıktı. Bu projeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın şekillendirmesiyle ortaya konuldu." diyen Feyzioğlu, KKTC'ye müjdesi verilen dev projelerin ülkeye birçok alanda katkı sunacağını, iki ülke arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın maddelerinin kısa süre sonra hayata geçişinin görülebileceğini dile getirdi.

Projelerin bitirilene kadar takipçisi olacaklarına işaret eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle el birliğiyle 3 dev projenin kısa sürede hayata geçmesi için çalışacağız. Projelerden birincisi; 'Derinya' bölgesi dediğimiz Gazimağusa'nın ötesindeki alana sosyal konut yapılacak. Bölgede altyapısı ve planı bitmiş olan kısmına ilk etapta 276 konut inşa edilecek. Bölgenin yapısı bin konuttan biraz fazlasına imkan tanıyor. Ama ilk etapta 276 konutla başlanacak, sonra da inşallah devamı gelecek. Gençlerimizi ve insanlarımızı mutlu edecek bir proje olduğuna eminim."

Büyükelçi Feyzioğlu, 2. projenin, Türkiye'den KKTC'ye çift yönlü kablolarla elektrik sağlanması olduğunu aktararak, KKTC'de bugüne kadar enerji üretiminin tankerlerle denizden taşınan yakıta bağımlı şekilde yapıldığını ancak bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

KKTC'deki kronik elektrik sıkıntısına dikkati çeken Feyzioğlu, bu durumun ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini ve toplumsal yaşamda da zorluklara sebep olduğunu belirtti.

Anadolu'dan deniz altına yerleştirilen borular aracılığıyla Ada'ya su verilmesi gibi elektrik sağlanmasının dev bir proje olduğunu aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs’ın tüm elektrik ihtiyacı çözülecek. Bu ne demektir? Elektrik kaynağında kesinti olmayacak demektir. İkincisi, elektriğin ucuzlayacağı anlamına gelir. Elektriğin ucuzlamasına bağlı olarak hanelerde rahatlama sağlanır. Bu, insanların daha rahat koşullarda yaşamasını sağlar. Genel olarak girdilerin ucuzlaması, hayat pahalılığına çok ciddi bir çözümdür."

Önceki gün, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ünal Üstel'in birlikte açıkladığı 3. projenin, KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hakları ve imkanlarından faydalanması olduğunu anımsatan Feyzioğlu, projenin KKTC'deki sağlık sistemi dijital altyapısının Türkiye'ye entegrasyonuyla mümkün olduğunu kaydetti.

Metin Feyzioğlu, iki ülkenin dijital sağlık entegrasyonun kısa sürede tamamlanarak sistemden KKTC'de daimi yaşayan Türk vatandaşlarının yararlanmasının sağlanacağını bildirdi.

