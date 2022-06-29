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“Elektrik sorunu kalmayacak”

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Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bu sabah adaya geleceğini açıkladı

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“Elektrik sorunu kalmayacak”
Maliye Bakanı Sunat Atun, “yapılacak çağdaş çalışmalarla söz verdikleri üzere KKTC elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını” söyledi.
Bakan Atun,  elektrik sorunun giderilmesi yönündeki son çalışmalarını yazılı bir açıklama yaparak anlattı.
“Enerji ve bu bağlamda elektrik üretimi, temini son derece stratejik bir çabadır. Enerji olmazsa pek çok şey ya aksar, ya da hiç olmaz. Dolayısı ile bizler KKTC’nin elektrik sorununu halletmeden hiçbir şeyi planlayamaz, başaramayız” diyen Atun, “Geçmiş Bakanlık dönemlerinden gelen tecrübe ve deneyim hem de güncel vizyonumuzla elektrik enerjisi üretimi, enerji arz güvenliği üzerinde önemle duruyor ve tüm zorluklara rağmen ‘ elektrik enerjisi sorunu kalıcı değildir. Bu sorunu aşacağız ve daha istikrarlı noktaya taşıyacağız’ diyorum.” İfadelerini kullandı.
Atun, kısa vadede yapılacak KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacağını kaydetti.
Türkiye’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bu sabah saatlerinde Gazimağusa limanına varmış olacağını ifade eden Atun, 2 jeneratörün gelmesi dolayısı ile Başbakan Ünal Üstel ile birlikte bugün saat 09:00’da Gazimağusa limanında olacaklarını ve kamuoyuna bazı açıklamalar yapacaklarını da söyledi.
Atun, “Şunu belirtmeliyim ki bazı çevrelerin tüm karalama çabalarına rağmen 2 jeneratörün önümüzdeki dönemde monte edilmesi ve devreye girmesiyle o bizim gözden çıkardığımız iddia edilen stratejik kurumuz KIBTEK’in öz üretim kapasitesi 50 Megawat daha artmış, KIBTEK daha da güçlenmiş olacaktır. Bu iki jeneratör motorinle çalışacağı için yakıt kullanma çeşitliliğimiz ve enerji arz güvenliğimizi de artırmış olacağız.” Dedi.
 
 
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