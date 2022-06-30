Elektrik sorunu bitecek

Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör Gazimağusa Limanına geldi. Jeneratörler en geç 10 gün içinde Teknecik’te monte edilip, devreye girecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör dün KKTC’ye geldi. Gazimağusa Limanına getirilen jeneratörler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı. 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

Başbakan Ünal Üstel, dün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecik’te monte edilip, devreye gireceğini kaydetti. Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını ifade eden Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu her anda Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi. Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve KIBTEK’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı. Sunat Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla çalışan santraller olduğuna işaret ederek, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını ve KIBTEK’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti.

