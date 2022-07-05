Elektrik rezaleti!

Teknecik Santrali’nde yakıt bitti. Ülke, yakıt sorunu nedeniyle uzun süren elektrik kesintilerine mahkum edildi. Kesintiler 5-6 saati geçince ülkede hayat felç haline geldi





Murat ASLAN

Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitti, santraldeki üretim durdu.

Kuzey Kıbrıs genelinde dönüşümlü olarak dün 5’er, 6’şar saate yakın elektrik kesintileri yapıldı.

KIB-TEK dün sabah yaptığı açıklama ile ülke genelinde dönüşümlü, 2’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurmuştu. Ancak kesintiler 5-6 saati buldu. Ülke adeta felç oldu.

Kesintilerden dolayı, trafik ışıkları çalışmadı, sağlık ocakları hizmet veremedi, jeneratör arızası nedeni ile bazı hastanelerde sıkıntılar yaşandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde radyoterapiler saatlerce bekletildi.

İnternetin kullanılamamasından dolayı işlemler yapılamadı. GSM operatörlerinin internetlerinin yoğun kullanılmasından ötürü internette yavaşlama meydana geldi.

Esnaf, jeneratörle iş yapmaya çalışırken, jeneratörü olmayan işletmeler ise elektriğin gelmesini bekledi. Sabah işletmelerini açan ancak elektriği olmayan esnafın bir kısmı elektrik gelene kadar işletmesini kapattı. Sokaklarda jeneratörlerin gürültüsü ve mazot kokusundan geçilmedi.

Üretim yetersizliğinden dolayı yapılan dönüşümlü elektrik kesintilerinin süresi uzadı. Vatandaşlar yaşanan sıkıntıya isyan etti.

AKSA’NIN ELEKTRİĞİ KULLANILDI

Ülke dün AKSA’nın ürettiği elektriği kullandı. KKTC’de elektrik enerjisi sadece AKSA tarafından üretilmekte fakat AKSA da bu ihtiyacın yüzde 55’ini karşılayabilmekte.

Günde 2700 megawatt kapasiteye ulaşan ve tam kapasite ile üretim yapan AKSA, saatte 135 megawat üretim yaparken, tek üniteye düşen Kıb- Tek, saatte 25 megawatt üretim yapabildi.

Ülke, AKSA tarafından yapılan üretimle açığı kapamaya çalışırken, Güney Kıbrıs üzerinden bir süredir yeterli enerji alınamıyor. Son geçen Bakanlar Kurulu kararında, adaya 4 gün sonra gelmesi beklenen yakıt nedeniyle enerji açığı bayram öncesine kadar devam edecek.

Öte yandan AKSA’dan Teknecik’e 600 ton yakıt temini de yapıldı.

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, tribünler dahil 9 ünitenin çalıştığını, buna rağmen elektrikteki talebin yüzde 55’ini karşılayabildiklerini söyledi.

Teknecik’e 600 ton yakıt temini sağladıklarını ifade eden Şentürk, “Bu aspirin etkisi yaratıyor. Krizi azaltmak için yakıt sağlıyoruz” dedi.

Şentürk, “Full kapasite çalışıyoruz. Saatte 135 megavat elektrik üretmek için pozisyon aldık” şeklinde konuşarak, yakıt stoklarının ay sonuna kadar yeteceğini, sonrasında yeni yakıt almak durumunda kalacaklarını dile getirdi.

YAKIT NE ZAMAN GELECEK?

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, hükümetin, kamu ihale yasasını çiğneyerek getirtmeye çalıştığı yakıtın adaya Perşembe günü ulaşması bekleniyor.

Türkiye’den gelen iki termik santralin kurulumunun ise öne çekildiği, bayram öncesinde Çarşamba veya en geç Perşembeye devreye girmesinin planlandığı, kesintilerin ise önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

