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Elektrik Müteahhitleri Birliği'nde Başkanlığa Türkay Uzun Sılalı getirildi

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Elektrik Müteahhitleri Birliği'nde Başkanlığa Türkay Uzun Sılalı getirildi
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Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) 13. Olağan Genel Kurulu dün Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Genel Kurul Divan üyeleri belirlendiği genel kurulda  Divan Başkanı Yıltan Palmer ve Divan Katipliklerine Fadıl Korkut ile Mehmet Nasiboğlu oy birliğiyle seçildi. Sonrasında hayatını kaybeden Birlik üyeleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Eski Başkan Bora Karaçam Genel Kurula hitaben konuşma yapmasının ardından faaliyet raporu ile mali raporun okundu ve aklandı. Mali rapor 13. Dönem Saymanı Mertsan Direl tarafından okundu ve yapılan oylama ile aklandı. Sonrasında 14. Dönemde görev alacak Başkanlık, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oy birliğiyle şu şekilde oluştu;
“Birlik Başkanı: Türkay Uzun Sılalı. Yönetim Kurulu üyeleri: Mertsan Direl, Celal Hasan Cin, Barım Erdoğan, Özden Gençalp, Hüseyin Aygün, Tarkan Bulancak, Aral İrtem (Yedek Üye), İmam Ataman (Yedek Üye)     Onur Kurulu üyeleri: Aziz Limasollu, Mehmet Nasiboğlu, Ersoy Olkanlı, Halit Aygün, Bora Karaçam. Denetleme Kurulu: Yıltan Palmer, Fadıl Korkut”
Yönetim organlarının oluşmasının ardından konuşan 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Uzun Sılalı hedefinin Birliği her alanda daha ileri bir seviyeye taşımak olduğunu ve bunun başarılabilmesi için Yönetim Kurulu ve tüm üyelerin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
 
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