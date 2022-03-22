Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in zarar ettiği dönem için isim vermeden Hasan Taçoy ve Erhan Arıklı'nın bakanlık dönemlerini işaret etti



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun durumu ve elektrik kesintileri Meclis'in gündemi oldu.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kurumun zarar ettiği dönem için isim vermeden Hasan Taçoy ve Erhan Arıklı'nın bakanlık dönemlerini işaret etti.

Atun, 2016 ile 2017'de Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kâr ettiğini, yüksek vergi verdiğini, güneyin de enerji açığını kapattığını söyledi. Elektrik Kurumu'nun dörtlü hükümet döneminde ve Özdil Nami'nin bakanlığı sürecinde de gelir fazlasıyla vergi ödediğini anlatan Sunat Atun, sonrasında ciddi bir zararın ortaya çıktığını anlattı.

Atun, dörtlü hükümet dönemi sonraki süreçle ilgili zarar edildiğini söyledi ancak detaya girmedi. Dörtlü Hükümet sürecinin ardından Mayıs 2019 - Aralık 2020 döneminde Ulusal Birlik Partisi'nden Hasan Taçoy, Aralık 2020-Kasım 2021 sürecinde ise Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı enerji bakanlığı görevi üstlenmişti.

Maliye Bakanı Atun, şöyle devam etti:

“’Açık ne kadarsa Güney’den alalım, halk bu soğukta elektriksiz kalmasın’ dedim ama onlar da fazla kapasitelerini bize veriyor. Kimi gün bu 60 megavata kadar çıkıyor, kimi gün 18’lerde kalıyor. Bu bizim kontrolümüz dışında… Elektrik Kurumu tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız.”

Sunat Atun, kurumla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

“2017’de ben görevdeyken kurum 156 milyon TL kar etti, 18 milyon TL vergi ödedi. 4’lü koalisyon döneminde 18 milyon kar etti, 1,5 milyon TL vergi ödedi. 2020-2021’de zararlarını zaten açıkladık… ‘Elektriğe şu kadar kuruş koyalım da milyar liralık borç ödensin’ diye bir düşüncemiz yok.”

Maliye Bakanı Atun, güç yatırımını kabloya bağlamadıklarını, bunun içinde riskler barındırdığını belirterek, “Ülkede ihtiyacımız kadar rezerv tutmalıyız” dedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yerinden söz aldı, 3 katı zam yapılmasına rağmen, elektrik kesintilerinin neden devam ettiğini sordu.

Sunat Atun ise, “Güneyin kendi kullanımlarından dışında kalan kapasiteyi bize verebiliyorlar. Kimi gün 60, kimi gün 15-18 megavat civarlarında kalıyor” dedi.

