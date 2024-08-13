Elektrik kesintileri, sağlığı tehdit ediyor

Sıklaşan elektrik kesintileri, tıbbi cihazlara bağlı hastaların hayatını tehlikeye sokuyor. Kesintiler nedeniyle elektronik cihazları zarar gören vatandaşlar ise maddi kayıplar yaşarken, hükümeti ve yetkilileri ihmalkarlıkla suçluyor

Son günlerde artan elektrik kesintileri, tıbbi cihazlara bağlı hastaları ve diğer vatandaşları ciddi şekilde risk altına alıyor. Sosyal medyada elektronik cihazların zarar görmesi sonucu maddi kayıplar yaşadığını belirten vatandaşlar, hükümeti ve yetkilileri ihmalkarlıkla suçluyor. Tepkiler giderek artarken, sorunun çözülmesi için acil adımlar atılması talep ediliyor.

Kesintiler, özellikle Solunum cihazlarına bağlı hastalar gibi elektriğe bağımlı bireylerin hayatını tehdit ediyor. Elektronik cihazların arızalanması sonucu bozulan buzdolapları, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi eşyalar, vatandaşların maddi kayıplarına yol açıyor. Bu durum, birçok kişi tarafından sorumluların durumu görmezden geldiği şeklinde yorumlanıyor.

Durumun daha da ciddi bir hal aldığı nokta ise, tıbbi cihazlara bağlı hastaların kesintiler sırasında yaşadığı zorluklar. Solunum cihazı gibi hayati önem taşıyan cihazlarla yaşayan bireyler, kesintiler sırasında tehlike altında kalıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ederken, aksi halde daha büyük sorunların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.