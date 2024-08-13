banner913
banner932
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
7 0
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
3 0
 
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
31 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
banner1032

Elektrik kesintileri, sağlığı tehdit ediyor

banner1020

Sıklaşan elektrik kesintileri, tıbbi cihazlara bağlı hastaların hayatını tehlikeye sokuyor. Kesintiler nedeniyle elektronik cihazları zarar gören vatandaşlar ise maddi kayıplar yaşarken, hükümeti ve yetkilileri ihmalkarlıkla suçluyor

banner1045
Elektrik kesintileri, sağlığı tehdit ediyor
banner971

Son günlerde artan elektrik kesintileri, tıbbi cihazlara bağlı hastaları ve diğer vatandaşları ciddi şekilde risk altına alıyor. Sosyal medyada elektronik cihazların zarar görmesi sonucu maddi kayıplar yaşadığını belirten vatandaşlar, hükümeti ve yetkilileri ihmalkarlıkla suçluyor. Tepkiler giderek artarken, sorunun çözülmesi için acil adımlar atılması talep ediliyor.

Kesintiler, özellikle Solunum cihazlarına bağlı hastalar gibi elektriğe bağımlı bireylerin hayatını tehdit ediyor. Elektronik cihazların arızalanması sonucu bozulan buzdolapları, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi eşyalar, vatandaşların maddi kayıplarına yol açıyor. Bu durum, birçok kişi tarafından sorumluların durumu görmezden geldiği şeklinde yorumlanıyor.

Durumun daha da ciddi bir hal aldığı nokta ise, tıbbi cihazlara bağlı hastaların kesintiler sırasında yaşadığı zorluklar. Solunum cihazı gibi hayati önem taşıyan cihazlarla yaşayan bireyler, kesintiler sırasında tehlike altında kalıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ederken, aksi halde daha büyük sorunların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.