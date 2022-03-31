“Elektrik kesintileri olduğu sürece kaliteden bahsedilemez”

Maliye Bakanı Atun, elektrik kesintileri olduğu sürece kaliteden bahsedilemeyeceğini ifade etti ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesinin KKTC’nin enerji arz ve güvenliğini sağlayacak bir proje olduğunu söyledi





Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesinin KKTC’nin enerji arz ve güvenliğini tam manasıyla sağlayacak bir proje olduğunu vurguladı.

Bakan Atun, söz konusu projenin bugün uygulanmıyor olmasının gelecekte de uygulanmayacak anlamına gelmediğini belirterek, “Bu vizyonel bir projedir. Teknik açıdan ülkemizin enerji kalitesini, kesintisizliğini sağlayacak bir projedir. Bunun devamında da ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinden çok daha büyük kapasitede faydalanmasını sağlayacak önemli bir konudur” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin düzenlediği “KKTC’de Elektriğin Geleceği” konulu panele katılarak konuşma yaptı.

Bakan Atun, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın dahil olduğu “Euroasia” projesine ve hidrokarbon ile ilgili gelişmelere dikkat çekerek, “Biz bu denklemleri göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye ile kabloyla enterkonnekte konusuna daha ileri vizyonlar sağlamamız, tasarlamamız gerekmektedir.” dedi.

İsrail’in bölgede bir milyar Euro maliyet öngörülen uzun bir bağlantı arayışında olduğunu söyleyen Atun, biz ise ülke olarak çok daha avantajlı ve makul bir konumdayız.” diye konuştu.

Atun, Türkiye ile kabloyla yapılacak elektrik enterkonnektesinin gelecekte Türkiye- KKTC- Güney Kıbrıs ve İsrail bağlantısının yolunu açacağını, bunun beraberinde KKTC’ye tanınmayan ancak varlığı kabul edilen bir ülke olarak son derece etkin bir enerji hattı üzerinde en kritik konumlardan birinde olma pozisyonu kazandıracağını ifade etti.

KKTC’de kesintiler nedeniyle elektrik konusunun gündemdeki en önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayarak, elektrik kesintilerinin olduğu sürece kaliteden bahsedilemeyeceğini ifade etti

Elektrik maliyeti ve fiyatlarındaki artışların birçok sektörün maliyetlerini doğrudan etkileyen faktör olduğunu söyleyen Atun, geçmiş yıllarda gerek kurlarda gerek petrol fiyatlarında büyük dalgalanma olmaması nedeniyle elektrik maliyetleri ve fiyatlarında çok büyük değişiklikler görülmediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Atun, son yıllarda dünyada baş gösteren küresel salgının bütün dünyayı etkilediğini, salgının etkileri daha silinmeden buna Rusya-Ukrayna krizinin eklenmesiyle akaryakıt tedariki ve lojistiğinde çok büyük olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

Bu gelişmelerden ülkenin de etkilendiğini vurgulayan Atun, “Daha bundan 4 ay önce petrolün varil fiyatı 65-68 dolarlarda seyrederken bugün 105 ile 125 arasında neredeyse iki katı dalgalanmaya başladı. Türk Lirası kullanıyoruz. Uluslararası piyasalarda farklı para birimlerinin Türk Lirası karşısında değerinin artması demek maliyetleri artıran bir etken olması demek” dedi.



