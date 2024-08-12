Elektrik kesintileri bezdirdi

Ülkede birçok bölgede uzun uzadıya devam eden elektrik kesintileri, vatandaşları çileden çıkarttı

Artan enerji tüketiminin karşılanmamasından dolayı ülkede önceki gün ve dün yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşın canını bezirdi.

Kavurucu sıcak hava etkisinde kimisi uykuda, kimisi yemek pişirirken, kimisi televizyon izlerken kimisi de ev işleriyle uğraşırken elektrik kesintisine maruz kaldı.

Kesintiler, vatandaşı çileden çıkarırken, onlarca kişi sosyal medya hesaplarından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ateş püskürdü.

Öfke dolu mesajlar yazan vatandaşlar, kesintilerden dolayı elektronik cihazlarının bozulduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede önceki gün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.

Kesintilerin üretim eksikliği nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Tuğcu, enerji kapasitesini paylaştı.

El-Sen Başkanı Tuğcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eşit Egemende elektrikte dün (önceki gün) saat 18:00'de son durum.

Pik=352MW

Kesinti=85 MW

Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW

Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW

Güneyden alınan 30MW

Yani işin özeti resimde enerjideki "İstikrara" sebep olanlar var”