Elektrik kesintileri bezdirdi

Elektrikte tarife değişikliği sonrası yeni ay faturasını korku ve endişe ile bekleyen tüketiciler, şimdi de çaresizce ''ne zaman elektriğim kesilecek?'' diye bekliyor



Mart başında gerçekleşen tarife değişikliğiyle beraber artan elektrik fiyatlarını ardından, şimdi de bu soğuk günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı öfkelendirdi. Yeni tarifeye göre ilk 250 kilovata kadar 0,98 TL, 251 - 500 arasında 2.70 TL, 501 ile 750 arasında 2,95 TL, 751 ile 1000 arasında ise kilovat/saat için 3,25 TL ücret ödenirken, 1001 üzeri için de 4 TL ödenecek. Ülkedeki aile evlerinde elektrik kullanımı çoğunluk olarak 500 ile 750 bandında bulunuyor.

Özellikle son 10 gündür artan soğuklar nedeniyle artan enerji ihtiyacına, mevcut üretim kapasitesi cevap veremeyerek yetersiz kalıyor.

Hal böyle olunca da özellikle akşam saatlerinde yaşanan ve saatler süren kesintiler vatandaşı çaresiz bırakıyor.

Teknecik Elektrik Santrali’nde ve AKSA santralindeki arıza nedeniyle 70 megawatt üretim eksikliği oluştuğunu, bu nedenle arızalar giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapıldığı duyurulmuştu.

Vatandaşın her yeni güne bir zam haberi ile uyanmasının ardından bu soğuk kış günlerinde elektriklerinin kesilmesine tepki yağdı.



