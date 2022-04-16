Bu ay içerisinde duyurulan elektrik indirimi sadece bir aylık olacak. Bundan sonraki süreçte elektrik fiyatlarının zamlı olarak tüketiciye yansıtılacak





Birçok işyeri ve vatandaşın altından kalkmada zorluk çekeceği bilinen elektrik zamlı fiyatları sadece bir ay için düşürüldü.

Hükümet elektrikte indirim konusunda geri adım attı. Mart başında geçilen yeni tarife ile birlikte katlanan faturalar tepkilere neden olmuş, 5 Nisan'da toplanan Bakanlar Kurulu, elektrik birim fiyatında indirim kararı almıştı. Alınan kararı duyuran Başbakan Faiz Sucuoğlu, uygulamanın mart faturaları için de geçerli olacağını açıklamıştı. Ancak iki hafta geçmeden bu kararın sadece mart ayını kapsadığı ortaya çıktı. Üstelik alınan indirim kararı geçen 10 güne rağmen henüz Resmi Gazete’de de yayımlanmadı ve bu nedenle yürürlüğe girmedi.

Dün telefon bağlantısıyla katıldığı programda açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, indirim düzenlemesinin mart ayına özel bir istisna olduğunu daha sonra normal tarifelere devam edileceğini söyledi. Faiz Sucuoğlu, elektrikte indirimli tarifenin sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacağını, devamında zamlı tarifenin uygulanacağını açıkladı.

Mart ayı sonrası tüketimin düşeceğini ve Temmuz ayına kadar bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini ifade eden Sucuoğlu, daha sonra bir çalışma yapılacağını, Kıb-Tek’e külfet getirmek istemediklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Mart başında mevcut üçlü tarife yerine tekli tarifeye geçilmişti. Yeni tarifeyle 0-250 kilowat/saat arasına kadar tüketim 98 kuruş olarak sabitlenmiş, 251-500 kilowat/saat arası 2,70 TL'ye çıkarılmıştı. Her +250 kilowat/saat tüketimde tarife ücreti kademeli olarak artış gösteriyordu.

Yeni tarife ile mart ayı faturaları fahiş şekilde artmış, bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu, 5 Nisan'da toplanarak, kilowat/saat fiyatlarında indirime gitme kararı almıştı.

Buna göre, 0-250 kilowat/saat arası birim fiyatı 0,98 TL olarak sabit tutulmu, 251- 500 kilowat/saat arası 2,70’ten 1,70’e, 501-750 arası 2,95’ten 2,00’ye, 751- -1000 arası 3,25’ten 2,25’e, 1001 ve üzeri harcamalar için fiyat 4,00’ten 3,30 TL’ye düşürülmüştü.

