Elektrik faturası nasıl düşürülür?

Elektrik Mühendisi Adnan Tolon, elektrik tasarrufu için önerilerini açıkladı





Enerji tasarrufu yaparak giderlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Elektrik Mühendisi Adnan Tolon, elektrik tasarrufu amaçlı öneriler açıkladı.

Adnan Tolon’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



Bu gelen zamlara karşı kemerinizde sıkacak yer kalmadığını biliyorum o yüzden elektrik tasarrufu amaçlı kemerlerinize birkaç delik daha açabileceğiniz önerileri paylaşmakta yarar görüyorum:



* Müstakil evde veya 2 katlı aptlarda oturuyorsanız, su motorunu gerektiği zaman kullanabileceğiniz şekilde montaj ettirin. Yani su kesilmediği sürece şebeke basıncını kullanın. Su motorunuzun ne kadar enerji çektiğini, kullanımınızı bilmediğim için söyleyemem ama her ay birkaç yüz lira tasarruf edebileceğinizi söyleyebilirim.



* Birkaç damla bile su kaçağınız varsa muhtemelen bu su motorunuzun sürekli çalışıp durmasına sebep olacaktır. Üstelik motorların kalkış için ihtiyaç duydukları enerji sürekli çalışma için gerek duydukları enerjiden oldukça yüksektir. Yani bu size bir kaç yüz lira ekstra fatura bedeline mal olabilir.

Motorlardan bahsetmişken kısaca inverter dediğimiz sistemden de bahsedelim. İnverter sistemi motora direk yol verilmesi (ilk hareketin geleneksel bir şekilde sağlanması) yöntemi ile değil de tatlı tatlı yol verilmesi ile sağlanan enerji tasarrufunu ifade eder.

Ayrıca atıyorum sizin 9000 btuluk bir klimanız var. Odayı daha önceden soğuttuğunuz için soğutmaya devam etmek için şu an 3000 btu enerjiye ihtiyacınız var. Motora öyle bir yol veriyorsunuz ki motor 3000 btu değerinde enerji sağlayabilecek şekilde çalışıyor. Diğer yandan geleneksel klimalar 9000 btu enerjiyi tedarik edebilecek şekilde direk çalışıyor ve enerji tüketiyor. Üstelik kalkış anında 1.5 kat daha fazla enerji çekiyor.

Yani inverter klimalar bu nedenlerden dolayı geleneksel klimalardan daha verimli çalışma potansiyeline sahiptir.

Bu arada konunun daha da detayı var. Ac ınverter, dc ınverter, gerilimler ve bunları sürecek devrelerin verimleri gibi. Klima alacaksanız bu tip bilgileri de araştırmanızı tavsiye ederim.

Yani A+, A bilmem ne gibi ibarelere direk kanmayın.



* Çamaşır, bulaşık makineleri su ısıtır ve su ısıtmak hele hava soğuksa pahalı bir işlemdir. Makinelerin su gelişine güneşten gelen sıcak suyu bağlayın.

Sıcak suyun ileride oluşturabileceği problemler için bilgili bir tesisatçıya danışın. Emin olun faturanızda reel bir düşme fark edeceksiniz.



* Led lambalar kullanın, aldığınız lambanın kaç watt olduğunu (enerji tüketim miktarını) bunun karşılığında kaç lümen ışık verdiğini karşılaştırın.

En düşük watt değerine karşın en yüksek lümen değerini veren lambayı alın. Bu elektrik faturanızda bir değişiklik yapmasa da en az enerji ile en parlak ışığı elde etmenizi sağlar. Bu arada üzerlerinde yazan ömür değerlerinde de kelime aldatmacaları vardır. Yani bu ibareleri dikkate almayın.



* Buz dolabınızı gereksiz doldurmayın. Yani 6.5 TL’lik ekmeği buz yerinde soğutmak için harcadığınız enerji, ekmeğin fiyatından pahalıya gelecektir.

Buzdolabının içini havanın rahat dolaşabileceği şekilde düzenleyin. Eşim gibi şekeri karıncalardan korumak için buzdolabında saklamayın.

Buzdolaplarının arkasını ferah tutun. Arka kısmında araba radyatörüne benzeyen bir kısım var. Radyatör kısmını mutlaka temizleyin.



* Semavere (kettlea) gerektiği kadar su koyup ısıtın.



* Ailedeki birey sayısı azsa sebil yerine içebileceğiniz kadar suyu buzdolabında saklamanız daha ekonomik olacaktır.



* Uykuda olan cihazlar gözünüzün korkuttuğu kadar enerji çekmez. Bu elektrik faturanızda reel bir değişikliğine de sebep olmaz.

Ama gereksiz harcanan her enerji günün sonunda dünyanın sırtına daha da yük bindirdiği gerçeğini de değiştirmez.



* Klimanızın dış ünitesini direk güneşte maruz kalması klimanızın verimini etkileyecektir. İmkânınız varsa dış ünitenizi gölgelendirin.



* Klima çalışırken mümkün olduğunca gece bile olsa perdeleri kapalı tutun.



* Klimanızı 16 dereceye ayarlayarak klimanızın altından kalkamayacağı yüklerin altına girmesini ve sizi maddi yönden üzmesini sağlamayın. İnsan için ideal hava 22-26 santigrat derecedir ve havanın barındırması gereken nem ise % 40-60'dır.



* Klima çalıştıracak bütçeniz yoksa özellikle denize uzak bir bölgede (nemin az olduğu bölgelerde) yaşıyorsanız vantilatörünüzün arkasına basit bir su püskürtme aparatı takarak ferahlayabilirsiniz.



* Tavan vantilatörlerinin konforu da klima kadar olmasa da iyidir.



* Bu kadar klimadan bahsetmişken önce bilmeyenler için söyleyelim. Klima dışarıdan içeri hava basmaz, aynı havayı sürekli mekânda gezdirir. Üstelik soğuk kaçamasın diye kapıyı da kapatırık.

Hava soğurken nemini de kaybeder. Günün sonunda ortam hem oksijensiz, hem bol karbondioksitli, hem de sağlığı etkileyebilecek kadar nemden yoksun, kısacası sağlıksız olur.

(Yeri yokken yine de söyleyeyim. Kamusal kapalı alanlar için klima = verimli korona bulaştırma aparatı.)



* Eski tip televizyonların bazıları neredeyse minik bir soba kadar elektrik tüketiyor.



* Eski bilgisayarlar ve ekranlar da zamana göre oldukça verimsiz.



* Soğuk zamanlar için bahsediyorum: damdaki semaverin (su ısıtıcısının) termostat ısı ayarını iklime göre yapın. Üzerinde 30 dereceden 70 dereceye kadar ayar var.

İklime ve konforunuza göre termostat derecesini sürekli güncelleyin.