Elektrik faturaları zamlı gelecek

Kıb-Tek, mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin, yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesine gidilecek olmasından dolayı geciktiğini bildirdi



Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin, “yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması ve yapılacak düzenlemeden abonelere yansıyacak miktarın en düşük seviyede olacak şekilde ayarlayabilmesi adına yapılan çalışmalar nedeni ile geciktiğini” duyurdu.

Her ayın 1’inde gönderilen elektrik faturalarının, bugün Haziran ayının 7’inci günü olmasına rağmen henüz gönderilmemiş olması vatandaşları oldukça tedirgin etti. “Elektrik tarifeleri yine mi zamlanıyor”, “faturalar zamlı mı gelecek” diyerek endişelenmeye başlayan vatandaşlar, Mayıs ayı tüketimi faturalarının neden halen hesaplanıp tüketicilere gönderilmediğini sorgulamaya başladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan Nizamname gereği her 2 ayda 1 elektrik tariflerinin hesaplama yapılıp güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Elektrik tarifelerinin yeniden güncellendiğini açıklayan Amca, hükümetin zammın büyük bir bölümünü üstleneceğini açıkladı

Elektrik üretim maliyetinin artması nedeniyle, tarife artışına gidildiğini ve yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan fatura meblağlarının oldukça yüksek olduğun kaydeden Hasan Amca, Bakanlar Kurulu’nun tarife artışından kaynaklı kabaran faturalara çare aradığını ifade etti. Bakanlar Kurulu’nun faturalara yansıyan zammın büyük bir kısmını üstlenmek amacıyla çalışma başlattığını kaydeden Hasan Amca, Bakanlar Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda faturaların yeniden hesaplanıp kısa bir süre içerisinde tüketicilere gönderileceğini de vurguladı.

Nizamname gereği 2 ayda 1 yapılması gereken tarife güncellenmesinin gerçekleştirildiğini açıklayan Hasan Amca, geride bıraktığımız iki ayda döviz kurlarında ciddi bir artış yaşanmasına ve yakıtın varil fiyatının da yükselmesine rağmen, toplumun alım gücünü aşağıya çekmemek adına ortaya çıkan rakamın tamamının, halkın alım gücünü korumak adına elektrik faturalarına yansıtılmayacağını da belirtti.

Öte yandan Kıb-Tek Genel Müdürlüğü de, mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin, “yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması ve yapılacak düzenlemeden abonelere yansıyacak miktarın en düşük seviyede olacak şekilde ayarlayabilmesi adına yapılan çalışmalar nedeni ile geciktiğini” duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Faturalama işlemlerinde erken ve/veya geç okuma durumlarında aboneleri mağdur edecek herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı” da kaydedildi.

Açıklamada, “Faturalama işlemlerinde tüm hesaplamalar 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Gerek 250-500-750-1000 ve üzeri dilimler gerekse maktu ücret ve sokak aydınlatma bedelleri tümü 30 gün orantısı ile yapılmaktadır. Geç faturalama yapılması durumunda 250 dilim aralıkları orantılı olarak yansıyacak ve abonelerimize sorun yaratmayacaktır. Yine ayni şekilde yaşanan gecikme bir sonraki okuma döneminde 30 gün değil daha erken olacaktır” denildi.



