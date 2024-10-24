Elektrik direğine çarpıp takla attı

Alsancak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, orta refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı şeride uçtu

Alsancak ve Lapta’da önceki gün meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

İlk kaza saat 07.00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

29 yaşındaki Mertcan Elgalp, yönetimindeki JT 222 plakalı araçla seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüj içerisindeki bordür taşına çarpan araç, ardından elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı şerit içerisinde tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

LAPTA’DA İKİ ARAÇ YÜZ YÜZE ÇARPIŞTI

Öte yandan Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 29 yaşındaki Halil İbrahim Kaçak, 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 823 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşıdan gelen 34 yaşındaki Mehmet Çetin yönetimindeki FJ 710 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan FJ 710 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çetin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan Halil İbrahim Kaçak tutuklandı.