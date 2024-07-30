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Elektrik çarpmasından bir ölüm daha

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Girne’de bir otelde çalışan 29 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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Elektrik çarpmasından bir ölüm daha
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Girne’de bir otelde çalışan 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.
Olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesiyle temizlik yaptığı sırada, priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Kumbukage olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 56 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ş., tutuklandı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Girne Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde, sahne kurulum çalışmaları sırasında, sahnede bulunan ve arıza yapan Led ekranı tamir eden 19 yaşındaki emekçi Barış Erdoğan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
 
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