Elektriğe yüzde 40 zam gündemde

Elektriğe yüzde 40 zam yapılması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'na öneri sunmaya hazırladığı belirtildi



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı‘nın Bakanlar Kurulu‘na, elektrik fiyatlarına yüzde 40 oranında zam yapılması önerisi sunmaya hazırladığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek), hem ihalelerde yaşanan usulsüzlükler hem de nizammaneye uyulayarak yapılmayan zamlarla uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da Kıb-tek’in her şeyi yutan bir karadelik olduğunu söylemiş ve kurumla ilgili marjinal kararlar alınacağı sinyalini vermişti.

Dünya genelinde enerji fiyatlarının artmasının yanı sıra, TL’deki düşüşle birlikte başlayan zam furyasına şimdi de elektrik ekleniyor.

Kıb-tek Yönetimi ve Bakanlığın uzun süredir gündeme getirdiği ve nizammaneye göre yapılması gerektiğini vurguladığı elektrik zammı için konuşulan miktar ise tam yüzde 40.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı öneriyi yakın zamanda Bakanlar Kurulu’na sunacak.



