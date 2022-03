Elektriğe yüzde 300’e yakın zam geldi! 0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda 3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi





Elektrik fiyatlarına dünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 300’e yakın zam yapıldı.

Elektrikte uzun zamandır tasarruf amacıyla uygulamada olan üçlü tarifeye son verilmesinin ardından, dün itibarıyla geçilen yeni tarifenin ücretleri açıklandı. Kıb-Tek tarafından yayınlanan yeni tarifeye göre, konutlarda 250 kw’a kadar tüketim için değişiklik yapılmadı, 0.9873 TL/kWs olarak kaldı, ancak 251-250 kw arası tüketimde tarife 0.9873’den 2.7 TL/kWs oldu, konut tüketimi tarifesi 250 TL/kWs dilimlerle tedricen arttırıldı.

Ticari, endüstriyel ve turizm tesisleri için, 0.9 ile 0.99 TL/kWs arasında olan tarife 2.7 TL/kWs; su motorları 2.7 TL/kWs, sokak ışıkları 3.5 TL/kWs, savunma tarifesi 2.7 TL/kWs devlet daireleri tarifesi 3.5, vakıf ve üniversiteler 2.7, kumarhane tarifesi ize 3.5 TL/kWs oldu.

Maktu ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine da zam yapıldı.

Kıb-Tek konutlar için yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3 zamanlı tarifeyi de yürürlükten kaldırmış oldu.

KONUT OLMAYAN TÜM HARCAMALAR KW BAŞINA 2,70 TL

Elektrik kurumunun paylaştığı ve dünden itibaren geçerli olacak olan tarife ücretleri tablosunda ortaya çıkan diğer ayrıntılarda ise çeşitli kalemlerde üç katı üzerinde zamlar görüldü.

Tabloda konut olmayan tüm harcamaların Kw başına 2,70 TL olacağı görüldü.

Sokak aydınlatmaları, devlet tarifesi ve casinolar ise Kw başına 3,50 TL, geçici akım olan inşaat elektriği ise Kw başına 4,00 TL ödeyecek.

MAKTU ÜCRETLERDE 2 KATI ZAM

Maktu ücretler de fiyatlar iki katına çıktı. Konutlarda sayaç başına 12 TL olan maktu ücret 25 TL’ye yükseldi.

Ticari, turizm, devlet daireleri ve endüstri tarifelerdeki maktu ücretler ise 18 TL’den 35 TL’ye yükselirken, eskiden maktu ücret alınmayan casinolar ve üniversitelerden de 8 TL maktu ücret alınmaya başladı.

İLK KEZ ELEKTRİK BAĞLATACAKLAR YANDI: 3 KATI FİYAT FARKI!

İlk kez elektrik bağlatırken ödenen depozito ücretlerinde de üçe katlanan ciddi zamlar görüldü.

Seçilecek tarifeye göre alınacak olan depozito ücretlerinden bazı örnekler şöyle; Tarife Kod No: 01 uygulamasında alınacak olan ücret 935 TL’den 3 bin 500 TL’ye, Tarife Kod No: 02 uygulamasında alınacak olan ücret 470 TL’den bin 400 TL’ye, Tarife Kod No: 03 uygulamasında alınacak olan ücret 675 TL’den 2 bin 100 TL’ye çıktı.

90 TL’DEN 560 TL’YE

Vatandaşın ev yaptığı inşaat aşamasında kurumun gidip inşaat elektriğini kontrol ettiği durumlarda uygulan ücretlerde de fiyatlar kat be kat yükseldi.

Buna göre değişen bazı fiyatlar arasında ‘tesisat kontrol’ ücretleri 90 TL’den 560 TL’ye, kesilen elektriği bağlatma ücretleri 20 TL’den 70 TL’ye, ‘sigorta değişim’ ücretleri 55 TL’den 210 TL’ye ve 90 TL’den 350 TL’ye çıkarıldı.