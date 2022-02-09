Elektriğe yüzde 300'e varan oranda zam önerisi

Başbakan Sucuoğlu, elektriğe zam kararının ve oranlarının 1-2 güne netleşeceğini söyledi





KIB-TEK yönetiminin hükümete sunduğu yeni tarifenin kabul edilmesi durumunda elektrik ücretleri şöyle olacak:

0-250 kilovat: 0.97 kuruş (şimdiki gibi)

250-500 arası: 2 lira 50 kuruş

500-1000 arası: 2 lira 75 kuruş

1000'in üstü: 3 ile 4 lira arası

Öte yandan Hükümeti kurma görevini devralmasının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, KIB-TEK’in çözüm bekleyen sorunlar arasında birinci sırada yer aldığını ve elektrik sıkıntısına kalıcı bir çözüm getirebilmek için konuyu bir an önce masaya yatırmak istediklerini söyledi.

Şu an için bulunan hiçbir çözümün ‘sürdürülebilir’ olmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, “sürekli sıkıntılarımız oluyor, 8-10 günde bir tankerle akaryakıt getiriliyor, sürekli yükselen petrol fiyatlarından dolayı bunların alımı da bizim için ekonomik sıkıntı yaratıyor, daha kalıcı çözümler bulmalıyız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bu duruma çözüm üretmek için bize sunulan ve bizleri de çok heyecanlandıran çeşitli projeler var. Bunu tabii ki teknik heyetlerle görüşmemiz gerekiyor. Ama dünyada, özellikle son dönem belli ülkelerde de kullanılmaya başlanmış, çevre dostu, ne güneş, ne rüzgar, ne de akaryakıta ihtiyaç olmadan üretilen yeni bir enerji türü.

Teknik heyetlerimizle bu projeleri değerlendireceğiz ve nasıl bir yol izleyebileceğimize bakacağız. Eğer bunlar gerçekten altı dolu projelerse büyük ölçüde elektrik sorunumuzu çözecektir.”

Elektriğe zam yapılacağını ancak bunun dar gelirliyi ekonomik olarak zorlamayacak bir yöntemle yapılması için uğraştıklarını da dile getiren Sucuoğlu: “Az tüketenden az, çok tüketenden çok almak üzerine kurulu bir zam yöntemi düşüneceğiz ve dar gelirliye yüklenmemeye çalışacağız. Maliye Bakanlığı bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Sucuoğlu zam kararının ve oranlarının 1-2 güne netleşeceğini söyledi.





