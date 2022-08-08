Elektriğe kademeli fiyatlandırma gündemde

Üstel, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını ve dar gelirli vatandaşlara elektrik ücretlerinde indirim sağlayacaklarını açıkladı



Başbakan Ünal Üstel, enerjide yeni politikaların gündemde olduğunu belirtti. Üstel, önceliğin pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesi olduğunu, ilgili bakanlıklara talimatların verildiğini söyleyerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi.

Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel sektör sektör analiz yaparak, “daha çok üretim, daha çok istihdam” prensibiyle hareket ederek, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı. Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirimin mutlaka faturalara yansıyacağı şekilde tedbir alıyoruz” ifadesini kullandı.

Teknecik’te daha ucuz üretim için adım attıklarını söyleyen Üstel, Türkiye’den gelen uzman bir ekibin çalıştığını açıkladı. KIB-TEK’teki mühendislerle birlikte Türkiye’den gelen ekibin fizibilite, bakım, tamir ve yatırım anlamında bir rapor hazırladığını söyleyen Üstel, “Tamir gereken jeneratörler hızla onarılıyor. Verimli bir şekilde kullanılmaları halinde, üretim maliyetleri ciddi şekilde aşağıya düşecek. Bunun için kısa vadede tamamlanacak çalışmaları devreye sokacağız” dedi.



