Elektriğe her ay zam dönemi başlıyor

Elektrik faturalarında düzenli zam dönemi başlıyor. Kıb-Tek, artık her ay ya da en geç iki ayda bir yaptığı fiyat artışını faturalara yansıtacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), artık her ay ya da en geç iki ayda bir yaptığı fiyat artışını faturalara yansıtacak.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Elektrik İnkişaf Nizamnamesi gereği, iki ayı geçmemek koşuluyla fiyat düzenlemesi yapılması şartı koşuluyor. Bugüne kadar düzenleme yapılıyordu ancak faturalara yansıtılmıyordu. Artık bu süreçten sonra mevcut gelir ve gideri dengelemek adına iki ayı geçmemek koşuluyla fiyat güncellemesi yapılıp, uygulanacak. Sonuç olarak fiyat değişkenliklerine göre her ay ya da iki ayda bir güncellenen fiyatlar faturalara yansıyacak. Gider fiyatlarına göre fiyat güncellemesi yapılacak. Alım yapılan yakıtın borsa fiyatı belirleyici olacak."

Nizamnameye göre tüketim bedeli, "Yakıt Bedeli" ile "Sabit Bedel"in (Personel Gideri Maliyeti + Amortisman Maliyeti + Finansman Maliyeti + Genel Giderler Maliyeti + Kalecik Santralı Kira Bedeli Maliyeti + İlave atırım Payı Maliyeti) toplamına göre hesaplanıyor ve iki ayı geçmeyen sürelerle belirlenmesi zorunlu kılınıyor.

Kıb-Tek son olarak bir yıl aranın ardından 1 Temmuz 2023 itibarıyla elektriğe yüzde 20 oranında zam yapmıştı.

ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİMİ NE KADAR?

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, son dönemde yaşanan kesintilerin ardından yeniden tartışma konusu olan ülkenin elektrik üretim kapasitesi ve tüketim miktarlarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Aydın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın verdiği rakamları doğruladı. Arıklı, ülkenin üretim kapasitesinin 280 MW, ihtiyacın ise 350 MW olduğunu açıklamıştı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası ise ülkede sadece fosil yakıtlı santral kurulu gücün 458 MW olduğunu belirterek, Arıklı'yı yalanlamıştı.

Ülkede Teknecik ve Aksa'nın işlettiği Kalecik santrallerinin yanı sıra elektrik üretimi için Türkiye'den gelen iki mobil jeneratör bulunuyor.

TEKNECİK'TE SON DURUM NE?

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali'ndeki arızalara ilişkin de bilgi verdi.

Aydın, "Üretim kapasitemiz yeterli ancak arızalı makinelerimiz kaynaklı üretim eksiği söz konusu. Bu makinelerin tamir edilmesiyle birlikte üretim artıyor. Eksildiğimizde ise Güney'den tamamlıyoruz. Güney'den günlük ortalama 30-40 megavat alım yapıyoruz böyle durumlarda. Arızalı santralimiz mevcut, tamir edilmeye çalışılan santralimiz var. Ancak buna rağmen yapılan üretim mevcut talebi karşılamaktadır." dedi.

KABLO İLE ELEKTRİK NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Türkiye'den kablo ile elektrik konusunda Başbakan Ünal Üstel'in 5 yıl sonrasını işaret ettiği açıklamayı da değerlendiren Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, "Kablo ile elektrikte 5 yıllık süre en kötü senaryoya göre belirlenmiş bir süredir. 3 yıl civarında da kablo ile elektrik mümkündür. Fizibilite en çok 1 yıl olarak öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

