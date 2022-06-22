Elektriğe bir zam daha

Elektrik fiyatlarına 56,58 kuruşluk zam yapıldı. Hava sıcaklıklarının giderek arttığı yaz aylarında elektriğe yapılan bu zam, sıcak havalardan daha fena çarpacak gibi görünüyor





Elektriğe 56,58 Krş zam yapıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü elektrik tarife ücretlerine 56,58 Krş zam yapılacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan zam kararı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Açıklamada “Elektrik İnkişaf Nizamnamesi uyarınca en geç 2 ayda bir ekonomik şartlara göre fiyat düzenlemesi yapması gerektiği” belirtildi.

ELEKTRİK FATURALARI CAN YAKACAK

Öte yandan hava sıcaklıklarının giderek arttığı yaz aylarında elektrik tarifelerine yapılan zam, sıcak havalardan daha fena çarpacak gibi görünüyor.

En düşük konut tarifesi olan 0-250 Kws fiyatında kilovat başına 57 kuruşluk artış yapılması halinde en düşük tarife 1.55 TL’ye yükselecek

FATURALAR İKİYE KATLANACAK…

Elektrik birim fiyatlarına yapılması beklenen 57 kuruşluk zammın ardından kilovat başı fiyatlar şu şekilde oluşacak.

0-250 Kws 0.98 Kuruş’tan 1.54,58 TL’ye,

251-500 Kws 2.70 TL’den 3.26,58 TL’ye,

501-750 Kws 2.95 TL’den 3.51,58 TL’ye,

751 – 1000 Kws 3.25 TL’den 3.81,58 TL’ye,

1001 Kws ve üzeri 4 TL’den 4.56,58 TL’ye yükselecek.

Yaz aylarında ortalama 400 kws elektrik tüketen 4 kişilik bir aile evinde eski fiyatlandırmaya göre; ortalama 400 TL gelen elektrik faturası ikiye katlanarak 800 TL üzerinde gelecek.

Elektrik tarifelerindeki en yüksek artış oranı ise 0.98 kuruşluk en düşük konut tarifesine yapılacak olan yüzde 60’a yakın zam olacak. İlk dilim içerisinde kalan bir vatandaşın aylık elektrik tüketimi 245 TL’den 388 TL’ye yükselecek. Tabi bu fiyatlara maktu ücret, sokak aydınlatma ve KDV de eklenecek.



