Elektriğe bir yılda beşinci zam

Elektrik fiyatlarına dünden itibaren yüzde 6.78 oranında artış yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yüzde 6.78 oranında artış yaptığını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, enerji satış tarifelerinde 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan tüm tarife türlerine eşit olacak şekilde yüzde 6,78 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, yeni tarife ücretlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine ve maktu ücretlere zam yapılmadı.

Buna göre tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 7.7381’den 8.2627 TL’ye; 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,6963’den 2,8791 TL’ye; 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 5.5625’den 5,9396 TL’ye; 501-750 kws arası konut tarifesi 5,9810 TL’den 6,3865 TL’ye; 751-1000 kws arası konut tarifesi 6,4831 TL’den 6,9226 TL’ye; 1001 kws üzeri konut tarifesi ise 7,7383 TL’den 8,2629 TL’ye yükseldi.

