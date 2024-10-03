Elektriğe 14 ayda yüzde 105 zam

EL-SEN, son 14 ayda elektriğe yüzde 105 oranında zam yapıldığına dikkat çekti

Kıb-Tek yönetimi vatandaştan intikam alırcasına zam yapmaya devam ediyor!

Vatandaşın dört gözle beklediği asgari ücretteki artışın sevinci kursaklarda kaldı. Piyasada kontrolsüz fiyat artışının yanı sıra, ev kiraları ve pahalılıkla mücadele etmeye çalışan vatandaşa Kıb-Tek’in %15’lik zammı çarptı.

Yeni asgari ücretin resmi olarak belirlendiği günün gecesi elektriğe yapılan zam büyük tepkilere neden oldu.

Kıb-Tek’in yeni tarifesi 1 Ekim itibariyle uygulamaya geçerken, hizmet ve depozit ücretleri ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında arttı. Kurumun abonelerine uyguladığı maktu ücretlere de asgari ücretteki artış oranı olan %19.19 artış geldi.

BU KIŞ FATURALAR YAKACAK

Katlanarak artış yapılan zamlar, 3-4 kat artan elektrik faturaları karşısında zaten zam furyası altında beli kırılan ve iyice yoksullaşan vatandaş karalara bürünürken, esnaf, üretici ve sanayicinin de isyanı tavan yaptı.

Kıb-Tek en son mayıs ayında elektriğe yüzde 13 zam yapmıştı. Kavurucu sıcaklarda yaşanan elektrik kesintilerine rağmen vatandaş faturalarını katmer katmer öderken, kış aylarının yaklaştığı bugünlerde uygulamaya geçen yeni tarifelerin faturalara nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

Konut tarifesinde 0-250 kilowatt/saat tüketimin 3.7141 TL olan ücreti 4.3026 TL’ye yükseldi. 251 ile 500 kilowatt/saat tüketimi olan abonelerin kilowatt/saat başına 7.7185 TL olan tarifesi zamla birlikte 8.8763 TL’ye çıktı.

Öte yandan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 14 ayda elektriğe yüzde 105 oranında zam yapıldığına dikkat çekti.

Peksever, "Elbette ki hayat pahalılığı oranındaki maaş artış sebebi ile üretim maliyetlerine bir miktar yansıması doğaldır; peki, bu oranın toplam maliyetin içerisindeki payının %8'i aşmadığını biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Peksever, "KIB-TEK cansız bir işletme olup, işletmenin sahibi her ne kadar halkta olsa, yönetim hakkı halkın meclise sevk ettiği iktidardadır. Yani hükümet edenler KIBTEK'i iyi yönetirse, kesintisiz, çevreyi kirletmeyen ve mevcut yakıt modelleri ile çok daha ucuza elektrik üretmek mümkün olurdu" dedi.

KIB-TEK’in 10 dolar cent kWh üretim yapabilmesinin yerine, "özelden minimum 16 dolar cent alım garantili alım yapılması zorunlu kılındı" diyen Peksever, “KIB-TEK’in santrallerinde, daha ucuz maliyetli üretim yapan makinelerin bakımları ve yedek parçaları geciktirilerek devre dışı bırakılıyor” şeklinde konuştu.

Peksever, "Artan enerji talebinin karşılanması için ekonomik ve çevreci santral yatırımları yerine, mobil deprem santralleri kullanılarak 26 dolar cent kWh üretim yapılıyor. Ayrıca, Güney Kıbrıs'tan pahalı elektrik satın almakla sorumluluklar yerine getirilmiyor" dedi. Peksever, çözümün "iyi yönetim ile ucuz, çevreci ve kesintisiz üretim" olduğunu vurgulayarak bu durumun hayat pahalılığını düşüreceğine inandığını belirtti.