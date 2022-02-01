Elçilikten sonra Başsavcılık da Bulut Akacan'ı yalanladı

Başsavcılık açıklamasında, Akacan’ın Başsavcılık makamına çağrılmadığı gibi, herhangi bir yer ay da zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda zorlanmadığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, Akacan’ın Başsavcılık makamına çağrılmadığı gibi, herhangi bir yer ay da zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda zorlanmadığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“31 Ocak 2022 tarihinde Bulut Akacan isimli şahıs tarafından Facebook hesabından yayınlanan ve bugün de medyada yer alan iddialara ilişkin bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bulut Akacan’ın avukatı KKTC Başsavcılığı’na 27 Mayıs 2020 tarihli dilekçe ile müvekkili Bulut Akacan’ın müşteki konumunda bulunduğu mesele ile ilgili olarak sanık konumunda olan Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilen 8670/2019 sayılı davaya ilişkin olarak sanıklar aleyhindeki şikayetini geri çektiğini ve aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını beyan etmiştir.

Bu dilekçe ekinde ise Bulut Akacan tarafından 24 Şubat 2020 tarihinde imza edilen ve bu kişiler aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini beyan eden tasdikli beyanname yer almıştır. Ayrıca, 25 Haziran 2020 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’nde başka bir dava dolayısıyla sanık olarak hazır bulunan Bulut Akacan avukatının da hazır bulunduğu bir esnada, kendi talebine uygun olarak bir ek ifade verip, bu kişiler aleyhine şikayeti olmadığını, ilgili davanın geri çekilmesi hususunda hiç kimseden bir şikayeti veya itirazı olmadığını beyan etmiştir.

Gerçekler yukarda belirtildiği şekilde olup, Sayın Bulut Akacan Başsavcı’nın makamına çağırılmadığı gibi, herhangi bir yer ya da zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda da zorlanmamıştır.

Şikayetinden vazgeçmiş olması, yukarda izah edildiği gibi tamamen kendi iradesiyle gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

KKTC Başsavcılığı”

AKACAN’IN İDDİALARI

Babası Mehmet Akacan’ın Beylerbeyi’ndeki ikametgahında 5 el kurşunla yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede Bulut Akacan bir video çekerek, yaşananlarla ilgili aralarında daha önceden de husumet bulunan Ulucan ailesini suçlamıştı.

Akacan’ın elçilik ve Başsavcılık ile ilgili ortaya attığı iddialar ise şöyle:

"(Ulucan ailesi) Bizden bir milyon pound istediler. Vermezseniz sizi vuracağız dediler. Ses kayıtları var. Bu ses kayıtlarını biz polise verdik. Elçilikte görüşme yaptık. Ben cezaevindeyken başsavcılığa baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı ve bana dedi ki, 'bu davanı geri çekeceksin, bu davanı da geri çekersen biz de sana darp davasında yardımcı olacağız. O davayı da geri çektirttiler bize zorla. Polisten koruma tayin etmek istedik. Polis bize koruma tayin etmedi."

“Büyükelçi, onları polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı, onlara kumpas kurduğumu söyledi. Kendisi bu konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Büyüklerimiz isterse verelim biz bu parayı... Biz eşkıya değiliz, bu yüzden devlete sığınıyoruz. Büyükelçi bile böyle konuşabiliyorsa yapacak bir şeyimiz yok”

ELÇİLİK NE DEDİ?

Akacan’ın yapmış olduğu açıklamaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik makamı bu akşam bir video paylaşımında iddia edildiği üzere herhangi bir konuda ara buluculuk makamı değildir” denildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu vurgulandı.