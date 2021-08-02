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Elçilikte görev değişimi: Aykut’un yerine Şahin

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Elçilikte görev değişimi: Aykut’un yerine Şahin
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliği görevini yürüten Hüseyin Aykut, görevinden alındı. Hüseyin Aykut’un yerine Nuri Cihangir Şahin atandı. KKTC’de uzun zamandır Basın Müşavirliği görevini yürüten Hüseyin Aykut’un merkeze alındığı öğrenildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararları önceki günden itibaren yürürlüğe girdi.
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