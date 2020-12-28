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Elcil; Okullarda güvenli eğitim yapmak istiyoruz

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda Kovid-19 tedbirleri konusunda hükümetin yetersiz kaldığını savunarak, “Okullarda güvenli eğitim yapmak istiyoruz” dedi.

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Elcil; Okullarda güvenli eğitim yapmak istiyoruz

KTÖS, VAKA GÖRÜLEN  ALASYA İLKOKULU’NDA AÇIKLAMA YAPTI

 KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının dikkatini çekmek amacıyla, geçen hafta Kovid-19 vakası görülen  Gazimağusa’daki Alasya İlkokulu’nda  basın açıklaması yaptı.

Elcil, okullardaki tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle güvensizlik hisseden velilerin  çocuklarını okula göndermediklerini,  618  öğrencisi bulunan Alasya İlkokulu’nda her gün okula 309 öğrenci gitmesi gerekirken bu rakamın sadece 38 olduğunu belirtti.

Kış mevsimi, havaların soğuması ve kapalı ortamlarda artan kalabalık nedeniyle yerel vakaların arttığını söyleyen Elcil, Sağlık Bakanlığının tedbirlerde yetersiz kaldığını,  Alasya İlkokulu’nda temaslılara test yapılmadığını, ileri sürdü.

“EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLMELİ, ŞUBAT TATİLİ KISALTILMALI”

Vaka görülen okullarda eğitime 1 hafta ara verilmesi ve okulların dezenfekte edilmesi veya  tüm okullarda eğitime bir hafta ara verilerek şubat tatilinin kısaltılması önerisini yineleyen Elcil özetle,  “Eğitimi tam yapmak istiyoruz. Hükümetin icraatları insanlara gerekli güveni vermiyor ve çocuklarını okula göndermiyorlar.  Bazı okullarda  da pozitif çıkan öğretmenler nedeniyle dersler  yapılamıyor.” ifadelerini kullandı.

“OKULDA TÜM ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARA TEST YAPILMALI”

Alasya İlkokulu Müdürü Kenan Tuncay da,  okulda vakalar görülmesi nedeniyle tüm öğretmen, öğrenci ve  çalışanlara test yapılmasını ve güvenli eğitim yapmak istediklerini söyledi.

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