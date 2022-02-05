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Elçi ve Başsavcı, Akacan ile görüştü mü?"

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LTB Başkanı Harmancı: "Başsavcılık makamı ile Bulut Akacan görüştü mü? Büyükelçi hiç Bulut Akacan ile görüştü mü? Bu görüşmeler yapıldıysa kahve çay içilerek dilek temenniler mi sunuldu?"

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Elçi ve Başsavcı, Akacan ile görüştü mü?"
 
 
 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ‘iş insanı’ Bulut Akacan’ın babasının silahlı saldırıya uğraması sonrası yaptığı açıklamaların yalanlanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Harmancı, “Tüm kurumlar Bulut Akacan’ı yalanlayınca Bulut Akacan yalan söylemiş mi oldu?” sorusunu sordu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, olayda adı geçen kurumlar ve kişilerle ilgili sorular sordu.
Harmancı’nın paylaşımı şöyle:
"Tüm kurumlar Bulut Akacan’ı yalanlayınca Bulut Akacan yalan söylemiş mi oldu?
Bir insanın can havli ve büyük üzüntü ile yaptığı açıklamaların yalan olduğunun bu açıklamalar sonrası kabullenilmesini mi bekliyorlar ?
Peki sorular şu:
Bu kişiler Bulut Akacan’ı tehdit etti mi?
Polis tehdit mesajından haberdar mı?
Bu konuda hangi aksiyonu aldı?
Başsavcılık makamı ile Bulut Akacan görüştü mü?
Görüştüyse bu görüşme ne zaman oldu? Görüşmenin içeriği nedir ?
Büyükelçi hiç Bulut Akacan ile görüştü mü? Bu görüşmeler yapıldıysa kahve çay içilerek dilek temenniler mi sunuldu?
Bu kadar önemli kişi ve kurum eğer düpedüz bir yalan ve tezgah ile zan altında bırakılmışsa ve bu iddiaları yalan kabul ediyorsa Bulut Akacan’a yönelik zem ve kadih davası açacaklar mı?"
 
 
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