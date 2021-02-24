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Elbirliği ile çalışacağız

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Sağlık Bakanı Üstel, toplum sağlığı için ilgili paydaşların görüşlerine yer vereceğini vurguladı

Elbirliği ile çalışacağız
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıslı Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Üstel, sağlık alanında örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri görüşlerinin büyük önem arz ettiğini, tüm sorunların diyalog yoluyla aşılabileceğini söyledi.
Üstel, gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda kendisine aktarılan ve maddeler halinde sunulan tüm talepleri değerlendireceğini belirtti.
Toplum sağlığı için ilgili paydaşların görüşlerine yer vereceğini belirten Bakan Üstel, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 mücadelesinde sağlık alanındaki beklentilerin karşılanması, doğru yol haritasının belirlenmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.
 
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