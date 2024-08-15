El-Sen’den arızayı gidermeye çalışan ekibe müdahale

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaları gidermek için teknik ekibi ve yedek parçalarıyla santrale giden Aksa teknik ekibi El-Sen’in zorlamasıyla tesis dışına çıkartıldı. Böylelikle elektrik kesintilerini sonlandıracak müdahalenin yapılmasına izin verilmiyor.
Başbakan’ın talebiyle Aksa ekibinin teknik destek için gittiği Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan arbedeye müdahale etmek için Başbakan Ünal Üstel ve Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın santrale gidiyor.
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