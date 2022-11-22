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El-Sen’den Arıklı’ya eleştiri

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“Özerk bir Kıb-Tek için ne gerekiyorsa yapacağız”

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El-Sen’den Arıklı’ya eleştiri
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, özerk bir Kıb-Tek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.
Tuğcu, yazılı açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı Kıb-Tek’e zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı.

Ahmet Tuğcu, Arıklı’nın anlattığı projeleri “rüya” diye nitelendirerek, “Biri Sayın Arıklı’yı rüyasından uyandırsın” ifadesine yer verdi.
Erhan Arıklı’nın “AKSA ile sözleşme yenilenmesinin durdurulduğu, enterkonnekte sistemi içermeyen anlaşma imzalanmayacağı” açıklaması yaptığını belirten Tuğcu, kabloyla ilgili fizibilite çalışması yapılıp yapılmadığı, kablonun maliyetinin ve elektrik fiyatlarının ne olacağı sorularına cevap istedi.
Teknecik elektrik santralinin halktan alınan katkı paylarıyla kurulduğunu, maliyetlerin ucuzlaması, enerji arz güvenliğinin sağlanması, halka daha ucuz elektrik satılması ve özerk bir Kıb-Tek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bakan Arıklı’ya şu soruları da yöneltti:
“ENTSO-E’nin ne olduğunu biliyor musunuz? Kıb-Tek’te sorumlu bakanken Kıb-Tek’i zarara uğrattınız mı? AKSA'ya bugüne kadar kira bedeli adı altında ödediğimiz para ile Teknecik santral bünyesine kaç tane santral kazandırılır, biliyor musunuz ?
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